Festival Metro Metro: 50 Cent et Travis Scott ont coûté cher à Olivier Primeau

Attirer les rappeurs 50 Cent et Travis Scott au festival Metro Metro n’a pas été une mince affaire pour Olivier Primeau.

Les négociations ont été longues et ardues, dit-il.

«J’ai travaillé fort et cela a coûté cher! Pour 50 Cent, ça fait longtemps que je veux le “booker” au Beachclub, mais il ne voulait pas faire de club appearance et, quand j’ai essayé de l’avoir, l’an dernier, au Festival Metro Metro, ça ne marchait pas avec ses dates. Et là, ça marche! Pour Travis Scott, ça fait un an, jour pour jour, que je l’ai approché. Ça s’est réglé vendredi passé», a-t-il confié sur le tapis rouge du spectacle de Rachid Badouri, à L’Olympia.