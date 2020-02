FOURNIER, Thérèse



Au CHSLD Paul Gilbert, le 28 janvier 2020, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédée Mme Thérèse Fournier, fille de feu Ernest fournier et de feu Florestine Mercier. Elle demeurait à Lévis autrefois de St-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Madeleine Fournier (feu Lucien Déry), Marcel Fournier (feu Germaine Sabourin), Esthelle Fournier (feu Roger Sarrasin), Gérard Fournier, feu Gonzague Fournier, Claude Fournier, Jeannette Fournier (feu Rémi Barette), Yvonne Fournier (Raynald Blouin), Yvon Fournier (Micheline Vachon), Fernand Fournier (Suzanne Fréchette), Louisette Fournier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du secteur L'Oasis du Centre Paul-Gilbert et en particulier le Docteur Jessica Turcotte pour sa gentillesse et son approche humaine. La famille recevra les condoléances au complexede 10h30 à 12h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière, 975, rue de la Concorde, Lévis QC. G6W 8A7, 418-380-8996, poste 182547. www.cisss-ca.gouv.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au complexe.