C’est sous le thème La maison s’exprime que le 36e Salon Expo-Habitat s’ouvre aujourd’hui (dès midi) au Centre de foires ExpoCité. Jusqu’à dimanche, le salon propose une programmation diversifiée et inspirante avec la présence de quelque 300 exposants. Construction, rénovation, décoration, agrandissement, cuisine, aménagement paysager, matériaux, services spécialisés, tendances et nouveautés, vous trouvez tout sous un même toit.

Bravo Diane

C’est devant plus de 400 professionnels du spectacle réunis pour l’ouverture de la 33e présentation de RIDEAU qu’a été dévoilé le nom de la lauréate du prix Reconnaissance 2020. Diane Blanchette (photo), directrice générale et artistique de Diffusion culturelle de Lévis, se verra décerner cette mention d’honneur à l’occasion du Gala des prix RIDEAU, ce soir au Capitole de Québec. Diane Blanchette fait son entrée en 1998 à Diffusion culturelle de Lévis, gestionnaire de L’Anglicane, à titre de coordonnatrice aux arts de la scène. Depuis 2009, elle y occupe le poste de directrice générale et artistique. En 2016, elle a reçu la Médaille de l’Assemblée nationale en reconnaissance de son engagement dans le développement culturel de Lévis.

Vins et fromages

Les Clubs Rotary Saguenay et Chicoutimi tiennent leur activité annuelle de financement, une soirée Vins et Fromages, ce soir à l’hôtel Le Montagnais alors que 800 personnes sont attendues. Lors de cette soirée, une toile de Raynald Simard, artiste-peintre de La Baie d’une valeur de 2 500 $, sera mise à l’encan. Chaque année les deux clubs redistribuent plus de 50 000 $ aux organismes de la région et aux personnes dans le besoin. Sur la photo, de gauche à droite. Olivier Lacroix, président de la campagne de financement 2020 pour le Rotary Saguenay ; Line Duclos, présidente élue du Rotary Saguenay 2021 ; Patrick Boivin, président du Rotary Chicoutimi et France Ruelland, présidente du Rotary Saguenay.

Étudiant entrepreneur

Bravo à Anthony Blouin (photo) qui étudie en Sciences de la nature au Cégep de Sainte-Foy, qui a été nommé étudiant entrepreneur du mois de janvier 2020 par l’Association des clubs entrepreneurs étudiants et COOPSCO. Anthony a cofondé Mammouth Déneigement, une entreprise offrant des services spécialisés de déneigement de toiture et de déglaçage d’entrée de cour dans la région de Québec.

https://www.mammouth.co .

Kim au golf

Entrepreneure (Niviti et Tilikum), conférencière, blogueuse, auteure d’un livre et animatrice de radio sur les ondes de CKRL 89.1, Kim Auclair (photo) a accepté la présidence d’honneur du 25e Tournoi de golf de la Fondation des Sourds du Québec qui se tiendra le mardi 11 août au club de golf Lorette. Porteuse d’un implant cochléaire, Kim Auclair est également membre du conseil d’administration de l’Association des implantés du Québec. Depuis 35 ans, la mission de la Fondation des Sourds du Québec Inc. est de venir en aide aux personnes vivantes avec une surdité et d’agir dans le développement personnel, professionnel et social de ces personnes. Renseignements : 418-660-6800, poste 203 ou https://www.fondationdessourds.net .

Anniversaires

Germain Lamonde (photo), fondateur et président exécutif du conseil d’administration d’EXFO Ingénierie électro-optique à Vanier, 60 ans... Angelo Esposito, ex-attaquant de la LHJMQ et de la LNH, 31 ans... Rihanna, chanteuse barbadienne, 32 ans... Mario Tessier, animateur et humoriste québécois, 49 ans... Cindy Crawford, actrice et top-modèle américain, 54 ans... Pierre Bouchard, défenseur (1970-82) avec le Canadien de 1970 à 1978, 72 ans.... Phil Esposito, joueur de hockey (1963-1981 : Black Hawks, Bruins, Rangers), 78 ans... Sidney Poitier, acteur américain, 93 ans.

Disparus

Le 20 février 2019. Claude Goretta (photo), 89 ans, cinéaste, producteur de TV et scénariste suisse... 2017. Mildred Dresselhaus, 86 ans, physicienne américaine... 2016. Peter Mondavi, 101 ans, viticulteur américain et et propriétaire des vignobles Charles Krug... 2014. Marcel Deslauriers, 97 ans, cofondateur de Peintures Sico... 2013. Jean Gauthier, 75 ans, a disputé 90 matchs avec les Canadiens de Montréal avec qui il a remporté la Coupe Stanley en 1965... 2013. Mgr Claude Thompson, 86 ans, grande figure de la musique à Trois-Rivières et au Québec... 2010. Albert Demers, 91 ans, maire de St-David-de-L’Auberivière... 2008. Étienne Caron, 92 ans, maire de St-Donat de Rimouski pendant 28 ans... 1992. Dick York, 63 ans, comédien américain... 1941. La Bolduc, 46 ans, née Mary Travers, la première chansonnière du Québec.