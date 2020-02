Le 36e salon Expo habitat ouvre ses portes

Le coup d’envoi des activités de la 36e édition du salon Expo habitat Québec a été donné jeudi, à midi.

Présentée jusqu'à dimanche au Centre de foires ExpoCité, en collaboration avec DuProprio, la 36e édition de l’événement propose une programmation diversifiée et inspirante.

Parmi les incontournables, les visiteurs auront l’occasion d’apprécier trois maisons grandeur nature dont la Maison Enfant Soleil 2020 Jayden signée Bonneville qui sera dévoilée au public en primeur. C’est sans compter la micro-maison sur roues Le Charme de Minimaliste et Kodiak, le nouveau modèle de Camp et Chalet.

Les visiteurs pourront également assister à plus d’une vingtaine de conférences et découvrir les dernières tendances de l’heure, en plus de rencontrer des passionnés de l’industrie de la construction et de la rénovation puisque près de 300 exposants seront sur place.