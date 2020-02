Le Grand Marché se dit «satisfait» de son achalandage

Même s’ils sont incapables de fournir des chiffres précis de fréquentation quotidienne, les dirigeants du Grand Marché assurent être «très satisfaits» de l’achalandage des huit derniers mois.

«Il y a 20 portes d’accès et on n’a pas de capteurs de personnes (pour calculer le nombre de clients). Mais le Grand Marché s’est rapidement positionné comme une destination incontournable», a mentionné Daniel Tremblay, directeur général du Grand Marché de Québec, jeudi matin en point de presse.

Ce dernier a également fourni des statistiques provenant d’un sondage Léger selon lequel 46 % des résidents de la région métropolitaine de Québec avaient visité l’infrastructure, trois mois après son ouverture en juin 2019.

Aussi, près de 300 000 visiteurs ont pris part au Grand Marché de Noël, entre le 28 novembre et le 29 décembre. Environ 79 % sont des locaux contre 18,3 % qui sont des touristes.

«La preuve est faite qu’il n’y a pas de question à se poser si les touristes fréquentent ou non le Grand Marché», a assuré le maire de Québec, Régis Labeaume.

Il n’est pas exclu que des capteurs soient installés un jour pour avoir le chiffre précis de la fréquentation, a fait savoir M. Tremblay. Le maire de Québec table sur un chiffre annuel de quatre à cinq millions de visiteurs pour les prochaines années.

Passe d’armes au conseil municipal

Lundi soir, l’enjeu de l’achalandage au Grand Marché a donné lieu à des échanges virulents en conseil municipal. «La clientèle touristique n’est pas au rendez-vous malgré que le maire avait promis des touristes. Qu’est-ce que son administration va faire pour régler le problème et livrer la marchandise?», s’est demandé le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin.

Le maire Labeaume a répliqué en disant ceci : «Peut-être que le chef de l’opposition n’aime pas le marché mais le problème, c’est que les gens de Québec adorent le marché. Pour un gars qui se pense branché sur la population, il est complètement déconnecté. Les producteurs font de bonnes affaires. On va laisser le chef de l’opposition dans ses chimères.»

De son côté, la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard, a admis «qu’en janvier et février, il y a toujours une baisse d’achalandage. Peu importe où on va à Québec, c’est toujours un mois qui est plus mort».