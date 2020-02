Les autorités mexicaines dans la spirale des féminicides

Un président balbutiant, un gouvernement impuissant, une police absente : les autorités mexicaines sont empêtrées dans une spirale de féminicides qui tuent dix femmes par jour.

Après l’assassinat particulièrement odieux d’une fillette de sept ans torturée par ses bourreaux, dont les auteurs présumés ont été arrêtés, et d’une jeune femme de 25 ans tuée puis dépecée par son conjoint, la pression sur le président Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) ne cesse de monter.

Les réseaux sociaux se sont enflammés ces temps-ci pour réclamer justice, que soit levée l’impunité dont jouissent souvent les criminels, et que la police fasse un travail plus efficace.

Les associations qui militent contre les féminicides se sont mobilisées, ne jetant cependant que quelques dizaines de manifestantes dans la rue.

Jour après jour, durant sa conférence de presse matinale, AMLO a été soumis aux questions des journalistes et de militants horrifiés par les derniers crimes.

Et à chaque fois, AMLO s’est fendu d’une réponse vague, sans annonce de mesures fortes destinées à enrayer une situation qui tourne au tragique.

« Nous faisons tout ce qu’il faut »

« Nous faisons tout ce qu’il faut face au problème des féminicides », a-t-il assuré mercredi devant les journalistes qui n’ont pas cherché à en savoir plus.

Il a dit aussi rechercher « une société plus juste, plus égalitaire et fraternelle », et vouloir « purifier la vie publique » en accusant de cette crise le « modèle néolibéral » laissé par ses prédécesseurs.

En réalité, explique Maria Salguero, une statisticienne qui a réalisé une carte dénombrant les féminicides dans le pays depuis plusieurs années, les autorités « ne comprennent rien au problème des féminicides. C’est une violence très spécifique qui nécessite des mesures urgentes ».

« Résultat : (AMLO) ne comprend pas non plus l’importance de s’attaquer au problème rapidement », ajoute-t-elle.

Cette semaine, des dizaines de femmes ont manifesté devant le palais présidentiel pour exiger l’arrêt des féminicides et de la violence contre les femmes.

« Nous exigeons des politiques publiques efficaces, pour prévenir et combattre la violence contre les femmes et les filles », a réclamé le collectif féministe Dignas Daughters.

Au Mexique, dix femmes, jeunes filles ou fillettes sont assassinées chaque jours selon les données de l’institut de statistique INEGI.

En 2019, le gouvernement a dénombré 1006 victimes de fémicides, 912 en 2018, et 765 en 2017.

Un machisme structurel

Afin de sortir de cette spirale, Salguero suggère à AMLO de se mettre à l’écoute des femmes de son cabinet: Olga Sánchez Cordero, secrétaire du gouvernement (intérieur); Nadine Gasman, directrice de l’Institut national des femmes et Candelaria Ochoa, commissaire nationale à la prévention de la violence contre les femmes.

« La violence sexiste a pour racines un machisme structurel profondément ancré depuis l’enfance, l’école, l’église, l’environnement social », explique-t-elle.

Alors, poussé la semaine dernière dans ses retranchements par une journaliste-militante Frida Guerrera, AMLO a soudainement dégainé un plan en dix points appelant à « respecter les femmes ».

Mais son contenu, publié peu après par le gouvernement, a été immédiatement villipendé et comparé à une liste de voeux pieux et inefficaces.

« Ce n’est pas ce que nous attendions », a confié à l’AFP Frida Guerrero, bien connue au Mexique pour la visibilité qu’elle a réussi à donner aux féminicides.

« Il n’y a eu aucune action concrète et ce que nous voulons, c’est voir des résultats au delà des belles paroles », estime Erika, 28 ans, qui milite dans une ONG .

Sous le feu des critiques, le président a remis à flot une vieille idée considérée comme nécessaire par les experts : la création de procureurs spécialisés pour les féminicides, en disant qu’il n’y était « pas opposé ».

Visiblements émus par les derniers meurtres, les députés mexicains ont quant à eux approuvé cette semaine le principe d’une peine de 65 ans de prison, contre 60 aujourd’hui, pour les auteurs de féminicides. La mesure qui doit encore être approuvée par le Sénat.

Mais les spécialistes et les militants veulent aller plus loin.

Pour Frida Guerrera, il y a un manque flagrant de connaissance sur le sexisme dans le système judiciaire. Salguero milite pour sa part pour davantage de ressources allouées aux organisations féminines et une meilleure politique de prévention des violences contre les femmes.