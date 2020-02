Les Maple Leafs blanchissent les Penguins

Frederik Andersen a repoussé les 24 tirs des Penguins de Pittsburgh pour aider les Maple Leafs de Toronto à l’emporter 4 à 0, jeudi soir, au Scotiabank Arena.

Il s’agit d’une première victoire en trois matchs cette saison pour les Leafs contre les Penguins. Plus tôt cette semaine, les hommes de Mike Sullivan avaient défait les Torontois 5 à 2 à Pittsburgh.

Cette fois, les choses ont tourné différemment. Le défenseur Jake Muzzin a pris les choses en main sur le plan offensif en obtenant un but et deux mentions d’aide. C’est lui d’ailleurs qui a ouvert la marque avec son cinquième but de la saison, en deuxième période.

Les Leafs ont secoué les cordages à deux autres reprises au cours de cet engagement. C’est William Nylander, en avantage numérique, et Kasperi Kapanen qui se sont inscrits au pointage.

Zach Hyman a terminé le travail pour l’équipe locale au début du troisième vingt.

Les Leafs ont également pu compter sur l’excellent travail d’Andersen, qui a signé son deuxième blanchissage de la saison et son 18e en carrière.

Hayes couronne la remontée des Flyers

À Columbus, un but de Kevin Hayes en prolongation a permis aux Flyers de compléter leur remontée et de vaincre les Blue Jackets par la marque de 4 à 3.

Menés 3 à 1 au début de la deuxième période, les visiteurs ont répliqué grâce aux buts de Nicolas Aubé-Kubel et Claude Giroux. Hayes a dénoué l’impasse avec son 19e but de la saison. Travis Konecny a aussi enfilé l’aiguille pour les Flyers, en plus d’obtenir deux mentions d’aide.

Du côté des Blue Jackets, Oliver Bjorkstrand, Nick Foligno et Stefan Matteau ont réussi à déjouer Brian Elliott. Ce dernier a réalisé 28 arrêts au cours de la rencontre. Son vis-à-vis, Elvis Merzlikins en a réussi 29.

Grosse soirée pour Scheifele

À Ottawa, Mark Scheifele a réussi un tour du chapeau et obtenu une mention d’aide pour mener les Jets de Winnipeg vers un gain de 5 à 1 contre les Sénateurs.

Scheifele, qui a touché la cible trois fois en avantage numérique, compte maintenant 26 buts depuis le début de la campagne. Kyle Connor et Nikolaj Ehlers ont complété la marque pour les Jets.

Du côté des Sénateurs, Nick Paul a été l’unique marqueur.

Course aux séries

Grâce à leur victoire contre les Penguins, les Maple Leafs ont temporairement repris la troisième place de la section Atlantique aux Panthers. Ces derniers affronteront néanmoins les Kings en fin de soirée. Le Canadien accuse toujours huit points de retard sur les Leafs. Pour leur part, les Flyers ont augmenté leur avance à trois points sur les Hurricanes au troisième rang de la section Métropolitaine.

À surveiller ce soir

En Caroline, les Rangers disputent possiblement leur match de l’année contre l’une des formations qu’ils tentent de rattraper. Du côté des Islanders, également en position d’équipe repêchée, il faudra éviter de tomber dans le piège des Red Wings.

Les matchs à surveiller