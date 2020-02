Ozzy Osbourne en souffrance perpétuelle

Ozzy Osbourne «souffre atrocement, tous les jours, en permanence», suite à une blessure au cou occasionnée par une chute, chez lui, l'an dernier. Le rocker allait en effet aux toilettes en pleine nuit, lorsqu'il a trébuché et est mal retombé, aggravant une blessure datant de 2003, lorsqu'il avait eu un accident de quad.

Depuis, la star est au repos chez lui à Los Angeles, et il admet souffrir le martyre, car en tant qu'ancien toxicomane, il n'a pas le droit à certains antidouleurs. «Je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais allongé par terre, et, calmement, je me disais ''C'est bon, Ozzy, c'est fini pour toi'', a-t-il expliqué au Sun. Je souffre atrocement 24h sur 24, 7 jour sur 7. Je dois prendre plein d'antidouleurs, mais il me faut les opiacés auxquels je n'ai pas le droit. Les infirmières gardent mes médicaments afin que je ne prenne que ce qu'elles me donnent. On doit m'aider à me changer, à prendre un bain. C'est gênant, vous savez.»

En plus de tout cela, l'ancien chanteur de Black Sabbath doit aussi faire face à une forme de la maladie de Parkinson, même s'il admet que c'est moins douloureux que sa blessure à la nuque qui le rend «p*tain de dingue». «Je me remets tellement lentement. Je n'ai jamais été au repos si longtemps dans ma vie, et croyez-moi, j'ai fait des trucs idiots. Je me suis remis de l'alcoolisme, de l'addiction aux drogues, de tout ça. Puis j'ai trébuché, et voilà», ajoute Ozzy Osbourne.