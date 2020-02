Les Méchants Raisins reçoivent le sommelier Jean-Simon Rioux-Ranger qui officie au célèbre restaurant Le Coureur des Bois de Beloeil, mais qui est aussi la vedette des capsules vidéo Le Comment des Mortels. On déguste du cidre naturel et du cidre de glace à l’approche de la 13e édition du Mondial du Cidre SAQ de Montréal, on jase de la Cave à Champlain Charest, des concours de sommellerie et de la dernière tendance vin auprès des jeunes : le contenant plutôt que le contenu!

Bonnnnnnnne écoute! : https://www.qub.radio/balado/mechants-raisins/episode/quand-le-cidre-rit-le-sommelier-sourit

À visiter

Le Comment des Mortels

Le Coureur des Bois

Suggestions vins

Mathieu

Château de la Roulerie, Le P'tit Chenin 2018, Anjou, France

20,45 $ - Code SAQ 13610836 – 12 % - 2 g/l - BIO

Churchill's Estates 2016, Douro, Portugal

18,10 $ - Code SAQ 12362931 – 13,5 % - 1,5 g/l

Patrick

La Colombière, Les Frontons Flingueurs 2018, Fronton, France

22,10 $ - Code SAQ 14228516 – 12,5 % - 3 g/l - BIO

J. Bambara & Cie, Le Jet de Pierre 2017, Bourgogne, France

27,00 $ - Code SAQ 14294441 – 13 % - 1 g/l

Vin à l’aveugle

Château Dereszla, Furmint Dry 2018, Tokaji, Hongrie

15,45 $ - Code SAQ 13479639 – 12 % - 7,5 g/l

À faire

Mondial du Cidre à Montréal 28-29 février et 1er mars

La 13e édition se tiendra à la Grande-Place du Complexe Desjardins de Montréal dans le cadre de MONTRÉAL EN LUMIÈRE. C’est l’occasion idéale de découvrir le cidre sous toutes ses déclinaisons – de glace, effervescent, de feu, rosé et tranquille – et ses nombreux accords gourmands. On s’informe ici : https://mondialdescidres.com/

Cidres dégustés

Cidrerie Le Somnambule, Le Déchainé, Cidre sec, Québec (23$ - 750ml ou 12$ - 375ml)

https://lesomnambule.com/cidres-et-vins/points-de-ventes

Domaine Cartier-Potelle, Le Cortland 2018, Cidre de glace, Québec (22,60 $ - 200ml)

https://www.saq.com/fr/12761747