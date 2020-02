Ricardo partira bientôt en road trip seul aux États-Unis

Au printemps prochain, le populaire chef Ricardo Larrivée sortira de sa zone de confort en faisant un road trip en solo pour la première fois de sa vie.

«Au mois d’avril, je m’en vais deux semaines tout seul, sans technologie, traverser les États-Unis en voiture. J’apporte des livres, une carte routière en papier et c’est tout! Je roule entre La Nouvelle-Orléans et Los Angeles, juste pour être tranquille. Je n’ai jamais été tout seul dans ma vie et, là, je ne vais parler à personne et je vais coucher dans les motels», a-t-il dévoilé hier soir sur le tapis rouge de la première du nouveau spectacle de Rachid Badouri, à l’Olympia.