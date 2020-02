Un gym pas comme les autres

En collaboration avec



Saviez-vous qu’en marge des soins ultraspécialisés, l’IUCPQ propose un centre de conditionnement physique unique, ouvert à tous?

Il s’appelle le Pavillon de prévention des maladies cardiaques, ou le PPMC pour faire court. Ce centre de conditionnement physique fait partie des services offerts par l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval (IUCPQ-UL).

Au PPMC, pas besoin d’être patient de l’Institut. Tous peuvent devenir membres afin d’améliorer leurs habitudes de vie et de veiller à leur bonne santé cardiaque.



De vrais experts pour vous guider

Rien n’est laissé au hasard pour vous aider à prendre en main votre santé et à retrouver votre bien-être. Une équipe de soutien formée d’infirmières et d'infirmiers cliniciens, de kinésiologues et de nutritionnistes allie ses forces pour vous soutenir et vous guider dans l’atteinte et le maintien de saines habitudes de vie.

En plus d’avoir accès aux installations de conditionnement physique et à des cours de groupe, les membres du PPMC bénéficient de programmes de prévention et, au besoin, de réadaptation. Tous sont ainsi sensibilisés à l’autoprise en charge des facteurs de risque et à l’adoption de comportements favorables.

Le PPMC, qui participe à la formation universitaire et professionnelle, soutient également la recherche en prévention et en réadaptation de l’Institut.



Un organisme pour tout changer

Seul établissement hospitalier du genre au Canada, l’Institut offre à la population des soins et des services spécialisés et ultraspécialisés en cardiologie, en pneumologie et en chirurgie de l’obésité.



L’interaction continue entre les activités cliniques, la recherche, l’enseignement et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé permet une prestation de soins orientée vers les meilleures pratiques par l’entremise de médecins spécialistes et d’intervenants à la recherche constante de l’excellence. L’Institut se compare avantageusement aux plus grands établissements nord-américains de soins ultraspécialisés.



En parallèle, la Fondation IUCPQ appuie la mission de l’Institut. Au fil des années, l’organisme a contribué pour plus de 35 millions de dollars en finançant l’achat d’équipements spécialisés et en participant au financement de la recherche et de l’enseignement, et ce, au plus grand bénéfice de la population du centre et de l’est du Québec. La Fondation IUCPQ soutient les avancées technologiques et les innovations médicales de l'Institut afin d'offrir les meilleurs soins aux patients en plus de faire la promotion des saines habitudes de vie.



Quand il s’agit de bonne santé cardiovasculaire, nous sommes tous concernés. Visitez le fondation-iucpq.org pour plus de détails.