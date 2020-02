Un record et les Olympiques en tête

Jean-Simon Desgagnés n’a peut-être pas encore participé aux Jeux olympiques comme Charles Philibert-Thiboutot, mais il peut se vanter, depuis samedi dernier, d’être plus rapide que lui sur 3000 mètres.

Le coureur du Rouge et Or de l’Université Laval a abaissé la marque appartenant à l’Olympien des Jeux de Rio, qui a connu une carrière prolifique avec le club universitaire, en franchissant le fil d’arrivée en 7 min 53 s et 21 centièmes (7 :53.21), à Boston.

« Je le connais comme coureur et comme ami. On s’est souvent entraînés ensemble et on a fait un camp d’entraînement ensemble à deux reprises. C’est vraiment gratifiant, sachant ce que Charles a accompli ces dernières années. On peut faire de bonnes choses, même en venant de Québec, et ça montre que le futur peut être prometteur si je fais ces temps. Je peux aspirer à ce que Charles a accompli », a avancé Jean-Simon Desgagnés.

Si les deux aspécialistes du demi-fond ne se sont pas parlé depuis le record, Philibert-Thiboutot a félicité son dauphin sur les réseaux sociaux, évoquant que ce ne serait pas la dernière marque lui appartenant qui tomberait dans l’avenir. Pour Desgagnés, cette performance était le fruit de semaines d’entraînement intensives.

« Quand on va se revoir au PEPS, ça va être quelque chose de le fun [dont on va] se parler. Les dernières semaines d’entraînement avaient bien été et ce n’était pas comme une surprise sortie d’une boîte-cadeau. J’étais en bonne forme et je savais que c’était quelque chose de possible », a souligné l’étudiant en médecine.

Les prochaines semaines seront occupées pour le Québécois. Il y aura d’abord le championnat provincial, le week-end prochain, au PEPS, avant la présentation du championnat canadien, une douzaine de jours plus tard, à Edmonton.

Les yeux sur Tokyo

Mais ce qui fait saliver davantage Desgagnés, c’est la possibilité de courir aux Jeux de Tokyo, l’été prochain, dans l’épreuve du 3000 m steeple. À la suite de sa saison intérieure, l’athlète de 21 ans se consacrera pleinement à l’atteinte de cet objectif. Trois coureurs seront choisis pour cette discipline à l’issue du processus de qualification.

« Je vais tout faire en mon possible pour me classer. De façon réaliste, mon année était plus en 2024, mais j’ai bien progressé ces dernières années et j’ai les capacités et les atouts pour me classer, si tout va bien. Je devrai obtenir de bons pointages dans des courses de niveau mondial », a indiqué le principal intéressé, qui devra percer le top 45 dans l’une des courses pour réussir le standard exigé.

3 étoiles du Rouge et Or

1. Jean-Simon Desgagnés

Athlétisme | D. Médecine

Son chrono de 7:53.21 au 3000 m disputé samedi, à l’Université de Boston, a abaissé un record québécois du Rouge et Or, jusque-là détenu par l’athlète olympique Charles Philibert-Thiboutot. Une prestation qui le classe 1er au pays sur cette distance, plus de 10 secondes plus rapide que la 2e position.

2. Ivonne Coulibaly

Photo courtoisie

Athlétisme | C. Géographie

Elle a éclaté le record du Rouge et Or – qui lui appartenait déjà – au lancer du poids et a remporté la compétition présentée à Ottawa avec un jet de 13 m 66, bon pour la 5e place au Canada. L’ancienne marque était de 12,81 m.

3. Samuel Lamhamedi

Photo Mathieu Bélanger

Ski alpin | Actuariat

Il a remporté les deux slaloms géants présentés samedi et dimanche à Bromont, ce qui le place au 1er rang du classement individuel cumulatif et aide Laval à conserver sa 1re place au classement masculin par équipe du RSEQ.

Performances dignes de mention

Khaléann Caron-Goudreau

Basketball | MBA Global business

Dans la victoire qui confirmait le 1er rang de son équipe au classement de la saison régulière jeudi, à Bishop’s, elle a récolté 22 points et 13 rebonds. Deux jours plus tard, au PEPS, face aux Citadins, elle a contribué au gain des siennes avec un sommet en carrière de 24 points.

Béatrice Guay

Badminton | M. Orthophonie

Au championnat du RSEQ par équipe à Montréal, elle a gagné ses parties en demi-finale contre Sherbrooke ainsi qu’en finale, en simple, contre les Carabins. Laval s’est toutefois inclinée par équipe en finale.

Roxanne Fortin

Ski alpin | D. Médecine dentaire

Elle est grimpée deux fois sur le podium des slaloms présentés à Bromont, ce week-end, grâce à une 2e place dimanche et une 3e position samedi.

Sidney Tremblay-Lacombe

Basketball | Enseignement de l’éducation physique et à la santé

Dans une cause perdante jeudi, à Bishop’s, la recrue a récolté le plus haut total de points d’un basketteur du Rouge et Or, cette saison, avec 31.

Marin Cloix

Tennis | MBA

L’équipe masculine de tennis du Rouge et Or a battu Sherbrooke 7-0 dimanche, au Club Avantage, notamment grâce au gain contesté en simple de Cloix en trois manches de 7-6, 2-6 et 6-3.

- Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

CETTE SEMAINE

ATHLÉTISME

Vendredi et samedi 9 h – Championnat provincial

PEPS

VOLLEYBALL

Vendredi 19 h 30 (H) c. Sherbrooke

Demi-finale RSÉQ #1

Samedi 18 h (F) c. UQAM

Demi-finale RSÉQ #2

Samedi 19 h 30 (H) c. Sherbrooke

Demi-finale RSÉQ #2

PEPS