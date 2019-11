Vendredi fou : les meilleurs rabais pour joueurs et amateurs de techno

Ce 29 novembre, c'est Vendredi fou (ou «Black Friday» si vous préférez). Pour les amateurs de jeux vidéo et les adeptes de nouveautés technos, c'est une occasion de faire de belles économies sur jeux, ordinateurs, consoles et gadgets.

Pour y voir plus clair, voici la liste de plusieurs détaillants qui présente des aubaines intéressantes pour vous.

HP

Le fabricant de renom offre des rabais sur à peu près tout ! Si vous cherchiez un nouveau moniteur ou vouliez mettre la main sur le portable OMEN c’est le moment, car le rabais sur ce modèle est à 400 $ pour les prochains jours.

AMAZON

Comme chaque année, le géant nous réserve de belles surprises. Voici quelques éléments pour bonifier votre artillerie de joueur.



Le casque d’écoute de la compagnie Cosair est à 32% de rabais.





Le refroidisseur liquide à deux ventilateurs est offert à 55 $ de rabais pour les trois prochains jours.





Pour ceux qui ne sont pas encore initiés à la réalité virtuelle, l’ensemble de base de PlayStation est à 30 % de rabais.





Fanatical

Une visite sur le site de Fanatical vaut la peine pour son offre très variée de jeux, plus de 2663 titres sont à rabais. De plus, avec le code BLACK10, 10 % supplémentaire se déduira de votre facture!

LA SOURCE

Le détaillant a des offres dans à peu près tous ces départements pour le week-end. Si vous êtes à la recherche d’une télévision intelligente , le détour vaut la peine comme pour ce modèle Samsung à 350 $ de rabais.

DELL

Pour les amateurs de jeu de vitesse, cette offre s’adresse à vous. L’ensemble Driving Force est conçu pour les de rniers jeux de course et est compatible avec plusieurs consoles. À 150 $ de rabais, vous n’aurez probablement plus envie de retourner à votre manette traditionnelle par la suite.

Bon magasinage !