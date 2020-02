6 astuces pour un weekend productif qui rechargera tes batteries

Un samedi et un dimanche: C’est tout ce qui est à ta portée pour récupérer après une semaine de travail chargée. La semaine à venir sera cadencée à la minute près et tu souhaites donc tirer le maximum de ton weekend pour retrouver l’énergie...mais aussi accomplir quelques projets. Comment se reposer ET être productif? Voici 6 trucs pour t’aider.

Psst! Pas besoin de partir en vacances dans le Sud pour recharger tes batteries.

1. Le but ultime

Fixe-toi un objectif pour toi-même. Cela peut être très simple: passer du temps avec ton partenaire, faire du sport ou voir le film que tu attendais au cinéma. En accomplissant ton objectif, tu auras à tout le moins un sentiment de réalisation personnelle et d’avancement.

Unsplash - Aline de Nadai

2. Les désirs, les devoirs

Il y a ce que tu dois faire. Il y a ce que tu veux faire. Et entre les deux, il y a parfois une nette dichotomie. Tente ainsi de consacrer quelques heures à des tâches que tu «dois» faire et conserver quelques heures à ce que tu «veux faire». Tu seras donc en situation d’équilibre!

Le weekend peut aussi être un bon moment pour de courtes introspections et de brefs ajustements. Repense à tes résolutions de début d’année et prends conscience de tes mauvaises habitudes. Rien de mieux que de repartir du bon pied le lundi matin.

3. Tirer la plogue

Éteindre son téléphone ou s’en tenir loin pour quelques heures peut avoir des effets bénéfiques pour la santé. Te déconnecter de tes courriels de travail devrait pouvoir te donner l’espace mental suffisant pour te recentrer sur ta vie personnelle. Et tant qu’à laisser tes courriels de côté, pourquoi ne pas éviter les réseaux sociaux par le fait même.

En France, une étude a déjà démontré que 74% des travailleurs disent regarder leur boîte courriel en dehors de leurs heures de travail. Et lorsqu’ils s’imposent une période de détox sans accès, 61% d’entre eux se disent reposés ensuite.

La dernière tendance de Silicon Valley est même au jeûne de dopamine, une privation complète de stimuli comme Internet, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le magasinage, la masturbation, les drogues récréatives, l’alcool, la caféine, et la nourriture «plaisir». Peut-être trouveras-tu l’idée exagérée, mais l’important, c’est de trouver ton juste milieu et ta juste dose de connexion!

Unsplash - Nijwam Swargiary

4. Tensions relâchées, corps en santé

La semaine, tu es coincé dans ta routine...et tes nerfs aussi se coincent. Un minimum d’exercices durant ton weekend est nécessaire afin que tu relâches toutes tes tensions. Méditation, yoga, randonnée en forêt; choisis ce que tu préfères, pourvu que tu bouges.

À raison de 30 minutes minimum par jour, cinq fois par semaine, les vertus antistress du sport sont avérées. L’activité physique permet de diminuer ton stress, de trouver réponse à tes sources de stress et de limiter les conséquences de celui-ci sur le plan cardiovasculaire.

Parmi les meilleurs sports antistress, on compte la course à pied, la natation, les arts martiaux (Taï-chi, Qi Gong) et le yoga.

Unsplash - Hayley Phelps

5. Un pied de nez à la routine

Partir à l’extérieur pour une escapade ou une visite familiale peut définitivement aider à se changer les idées. Si tu reviens chez toi le dimanche soir avec le sentiment d’avoir complètement oublié où tu en étais lorsque tu as quitté ton travail deux jours plutôt, c’est signe que le weekend t’a fait le plus grand bien.

Et souvent, les idées créatives que tu auras au boulot auront pris naissance de tes expériences personnelles vécues le weekend. Comme quoi ces deux journées sont idéales pour faire le plein!

6. La puissante sieste

Non, tu ne pourras pas «rattraper» le sommeil perdu en semaine en faisant la grasse matinée la fin de semaine. Pire encore, dormir plus longtemps le weekend dérègle ton rythme circadien et peut nuire à tes habitudes de sommeil.

Si tu te sens fatigué, fais une longue sieste d’après-midi plutôt que de rallonger ta nuit de sommeil. Un somme d’environ 20 minutes devrait t’aider à retrouver l’énergie.