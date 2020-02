À propos du congé parental

Je suis enceinte de six mois et je me pose de sérieuses questions sur la façon dont nous allons nous partager le congé parental mon chum et moi. Il souhaite prendre le maximum de semaines avec notre bébé puisque son travail le lui permet et qu’il se sent la fibre paternelle. Alors que moi je compte sur cet enfant pour acquérir une fibre maternelle que je n’ai jamais vraiment sentie en moi. Sans parler de mon avenir professionnel qui amorce un tournant important dont je ne voudrais pas rater le virage. J’aimerais beaucoup permettre à mon conjoint de prendre le maximum de semaines, seul avec notre enfant, vu qu’il est plus habiles que moi dans le maternage. Mais pensez-vous que je risque de passer pour sans cœur si je me laisse convaincre de retourner plus vite au travail ?

Maman inquiète

C’est vous deux qui vivez cette fabuleuse expérience, pourquoi ne pas choisir de la vivre selon vos envies et vos talents respectifs ? Ce que les autres en pensent n’a pas d’importance, pourvu que vous soyez tous deux en phase avec ce que votre cœur et votre tête vous disent. La flexibilité du Régime québécois d’assurance parentale permettant aux papas de développer un lien privilégié avec leur enfant et un sentiment de compétence comme parent, je vois mal quiconque s’y opposer. Ce sera une excellente occasion pour vous deux de partager également les tâches et d’évoluer ensemble grâce à votre bébé.