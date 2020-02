LECLERC, Irenée (René)



Au CHSLD Sainte-Marie, le 13 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Irenée (René), époux de dame Louiselle Turcotte. Il demeurait à Sainte-Marie.La famille recevra les condoléances au funérarium de ladimanche, jour de la célébration à compter de 11 h. La direction a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Nadine Perron) et Élaine (Sylvain Roberge); ses petits- enfants: Gabrielle et Justin Roberge, Nia-Jane Leclerc, Jean-François et Andréanne Roberge. Il était le frère de Doris (feu Claude Couture), feu Marcel (Céline Lamontagne) et Pierre (Gisèle Quirion). Il était le beau-frère de feu Édouard (feu Françoise Turcotte), Bernard (Liliane Berthiaume), Annie (feu François Bourque), Sr Rose-Aimée (n.d.p.s), Valère (Jacqueline Berthiaume), Guy (Céline Labbé) et Éva (Jean-Guy Drolet). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association d'Entraide communautaire La Fontaine (1510, route du Président Kennedy Nord, Sainte-Marie (Qc) G6E 3P1): https://www.centraide-quebec.com/organisation/association-dentraide-communautaire-la-fontaine/