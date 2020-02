Chantal Lacroix annonce sa séparation

Chantal Lacroix avait une bien triste nouvelle à annoncer: elle et son conjoint ont décidé de se séparer. C'est en effet ce qu'elle a confié en entrevue dans la plus récente édition du magazine 7 Jours.



En effet, l'animatrice a dévoilé dans les pages de notre magazine qu'elle et son conjoint, Denis, avaient décidé de prendre des chemins différents. Le couple était ensemble depuis 20 ans.



«Denis et moi étions reconnaissants envers notre situation, mais nous étions rendus à la même place sur l’état de notre relation. Nous ne pouvions pas continuer ainsi. Nous n’étions pas dans une relation malsaine, au contraire, mais notre amour s’était transformé en amitié. L’amour, c’est la base, c’est le moteur de la vie», a-t-elle expliqué.



Par contre, Chantal Lacroix demeure pleine de bons mots à l'égard de son ancien amoureux.



«Denis est vraiment un bon gars. Même aujourd’hui, je persiste à dire qu’il en est un. C’est aussi un papa magnifique. Nous avions un beau cercle d’amis, un bon travail, une belle maison», a ajouté celle qui dévoilera son documentaire Maintenant ou jamais, dès le mercredi 1er avril à Canal Vie.



Par-dessus tout, le duo souhaitait bien réussir sa séparation pour le bien de leur fille, Camly. Chantal Lacroix est d'avis qu'ils ont réussi.



«Je trouve que nous avons bien fait les choses. Nous avons continué à vivre ensemble. Nous ne nous sommes jamais chicanés; cela n’a jamais été dans notre tempérament. Nous avons pris une décision difficile ensemble et nous avons trouvé le bon moment pour l’annoncer à Camly», a-t-elle précisé.



