Comment convaincre mes parents de mes qualités?

J’aurai 40 ans dans un mois et je réalise que je n’ai jamais vraiment été bien dans ma peau. Fille unique d’un couple qui n’était pas fait pour avoir des enfants, je me suis toujours sentie de trop. Ils m’ont gâtée matériellement, mais sur le plan affectif, ça a toujours été le vide.

Comme ils avaient été performants dans leurs études, mes piètres succès scolaires les laissaient de glace. À l’adolescence pour attirer leur attention, je me suis fait des amis douteux avec lesquels je consommais et je faisais des mauvais coups.

N’ayant toujours pas réussi à me démarquer à leurs yeux malgré mes frasques, dans la vingtaine, j’ai décidé de m’atteler enfin auxétudes. Comme sur le plan financier ils avaient toujours assumé ce que je leur demandais, ils ont fait pareil pour les études, en plus de devoir payer mon logement depuis que j’avais quitté la maison à 18 ans.

Je me suis rendue jusqu’au diplôme d’études supérieures spécialisées. Mais comme ils sont l’un et l’autre détenteurs d’un doctorat, vous pensez bien qu’encore une fois je n’ai pas réussi à les épater, bien qu’ils casquaient encore pour m’aider financièrement quand je pétais mon budget. Ce que je fais encore régulièrement.

Tout ça pour vous dire que leur manque d’enthousiasme à mon endroit, malgré des efforts soutenus pour me faire remarquer, n’ont jamais rien donné. Je me retrouve au bas de l’échelle de leurs préoccupations et ça commence à me peser. Comme en plus je vis une relation avec une fille depuis cinq ans, je ne vois pas le jour où je pourrai sortir du placard officiellement. Surtout que j’ai peur que leur bourse, dont les fonds me sont encore très utiles, risquerait peut-être de se fermer à cette annonce.

Anonyme

Grandir consiste à cesser de vouloir rester l’enfant de ses parents pour vivre pleinement sa vie en fonction de ses aspirations. Si ce n’est pas ce que vous souhaitez, taisez-vous sur votre orientation sexuelle. Mais si vous désirez enfin vous affranchir du pouvoir exercé sur vous par vos parents, il faudrait être prête à leur faire face avec ce que vous êtes réellement. Ce ne sont pas des gens chaleureux de la manière que vous les décrivez. Mais qui vous dit que ce ne serait pas une occasion de vérifier leur ouverture d’esprit ? À moins que l’argent ne soit votre principale préoccupation dans la vie?