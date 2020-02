Des partisans se mêleront aux experts à TVA Sports

Pour la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey, le lundi 24 février, le réseau TVA Sports fera appel à ses nombreux experts, mais aussi à plusieurs amateurs de hockey.

«Dans son studio à TVA, Dave Morissette accueillera une trentaine de mordus qui viendront commenter les décisions, a-t-on indiqué, par voie de communiqué. En compagnie des experts, les gens sélectionnés viendront justifier les transactions de leurs équipes favorites ou vilipender les directeurs généraux qui auront préféré le statu quo.»

Au total, la chaîne spécialisée pourra compter sur «une équipe de plus de 50 personnes incluant les experts de TVA Sports, des anciens de la LNH et des mordus de hockey».

Dès 6 h, Jean-Philippe Bertrand et Charles-Antoine Sinotte, de l’émission "Les Partants", mettront la table avec les dernières transactions de la fin de semaine et les rumeurs les plus intenses circulant dans la LNH. Puis, Louis Jean, Renaud Lavoie, Michel Godbout, Denis Casavant et Frédérique Guay, ainsi que les anciens de la LNH Michel Bergeron, Mike Bossy, Dave Morissette, Éric Fichaud, Philippe Boucher, Aaron Ward, Pierre-Alexandre Parenteau et Alexandre Picard suivront et analyseront tous les faits et gestes aux quatre coins de la LNH. Ils seront épaulés par l’ancien recruteur dans la LNH Alain Chainey et l’entraîneur dans la LHJMQ, Marc-André Dumont.

À Montréal et Ottawa

Au cours de la journée, TVA Sports suivra attentivement ce qui se passera avec la formation montréalaise alors que Marc-André Perreault couvrira la pratique du Tricolore à Brossard et qu’Andy Mailly-Pressoir ira à la rencontre des partisans. À Ottawa, Nicolas St-Pierre suivra les décisions du directeur général Pierre Dorion qui possède, à l’heure actuelle, deux des 10 premiers choix au prochain repêchage.

En fin de journée, Jean-Charles Lajoie fera son analyse des activités de la journée à son émission JiC de 17 h à 19 h. Suivra l’édition « Spécial Transactions » de Dave Morissette en direct jusqu’à 20h.