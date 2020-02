Fracassez un record au FDL Fest

Ce n’est pas tous les jours qu’on a la possibilité de prendre part à la réalisation d’un GUINNESS WORLD RECORDS®. La boutique EB Games, en collaboration avec les créateurs de jeux Ubisoft et Nintendo, offre l’occasion de réaliser cet exploit en dansant, dans le cadre de la deuxième édition du FDL Fest.

Ce dimanche, à 14h, près de l’entrée 1 de Fleur de Lys, la population est invitée à se déhancher sur la vidéo de la chanson Baby Shark du jeu Just Dance Now®. Les organisateurs espèrent réunir 2000 participants, pour fracasser le record du «Most people doing the baby shark dance routine».

Pour obtenir plus d’informations sur l’activité et le festival : fdlfestquebec.com