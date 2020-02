Le bon coup de 2Frères

Après avoir connu un immense succès avec les albums «Nous autres» et «La route», le groupe 2Frères est de retour avec du nouveau matériel. Un troisième album, une tournée et une collaboration avec nul autre que Francois Pérusse. L'année 2020 s'annoncedes plus occupée pour le groupe de l'heure. Notre collaboratrice Anais Guertin-Lacroix est allée rencontrer les frères Erik et Sonny Caouette pour discuter de projets, famille et amour de la musique.

Toutes les dates de la tournée du groupe 2Frères sont sur leur page Facebook. L’album «À tous les vents» sera en vente ce vendredi, le 21 février