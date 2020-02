Le jardin d’hiver artistique

Manif d’art présente, jusqu’au 9 mars, un parcours artistique ludique pour petits et grands. Une activité à faire en famille pendant la relâche!

Venez admirer les œuvres qui illuminent le Vieux-Port et le Vieux-Québec le long d’un parcours composé de six escales, puis parsemé de photos, d’illustrations, de vidéoprojections, de créations multidisciplinaires et d’un immense cœur scintillant.

Il s’agit d’un rendez-vous pas comme les autres avec l'art, qui s’adresse au cœur d’enfant sommeillant en chacun de nous. Une façon poétique de redécouvrir la ville de Québec.

Marie-Christine Leblanc a rencontré Émilie Poracchia, la directrice des communications et du marketing de Manif d'art, pour avoir un avant-goût de cet univers fantastique. À voir demain à l’émission.

Pour plus d’informations : manifdart.org