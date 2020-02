Le Rocket signe enfin une victoire

Le Rocket de Laval a mis fin à une vilaine séquence de six défaites, vendredi, à la Place Bell. La troupe de Joël Bouchard a vaincu le Moose du Manitoba 4 à 1.

Cayden Primeau a eu son mot à dire dans cette victoire. Le portier de 20 ans a réalisé 24 arrêts sur 25 lancers. Seul Kristian Reichel a été en mesure de le déjouer au deuxième engagement.

Le club-école du Canadien de Montréal a, une fois de plus, pu compter sur le trio de Charles Hudon, Jesperi Kotkaniemi et Jake Evans pour créer une étincelle à l’attaque. Le Québécois a d’ailleurs inscrit le premier but du match, sa 26e réussite de la saison, grâce à des passes de ses deux coéquipiers.

Pour sa part, Evans a permis aux siens de respirer en inscrivant lui aussi un filet en fin de troisième période. Il donnait alors une avance de 3 à 1 au Rocket. Laurent Dauphin, en désavantage numérique, et Kevin Lynch, dans un filet désert ont complété la marque pour la formation lavalloise.

Le Rocket aura la chance de signer un deuxième gain consécutif, samedi, alors que les Marlies de Toronto seront de passage à la Place Bell. Les deux équipes sont impliquées dans la course aux séries éliminatoires dans la section Nord.