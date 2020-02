Les Rangers l’emportent à nouveau contre les Hurricanes

Les Rangers de New York ont signé une quatrième victoire cette saison face aux Hurricanes de la Caroline, qu’ils ont défaits par la marque de 5 à 2, vendredi soir, à Raleigh.

Mika Zibanejad a amassé trois points tandis qu’Artemi Panarin et Ryan Strome en ont chacun récolté deux.

En obtenant une mention d’aide sur le but de Jesper Fast, Artemi Panarin a obtenu sa 50e mention d’aide et son 80e point de la saison. Il s’agissait également de son 400e point en carrière dans la LNH. L’attaquant russe en a rajouté plus tard dans la rencontre en marquant son 31e but de la campagne.

Quant à Zibanejad, il a lancé les siens en fin de première période avec son 27e but de la saison. Le Suédois a soutiré la rondelle à Jordan Staal à la ligne bleue des Rangers pour ensuite filer seul en zone adverse. Par la suite, il a contribué aux réussites de Brady Skjei et de Panarin.

Le gardien recrue Igor Shesterkin a encore une fois été solide devant la cage des Rangers en repoussant 27 des 29 tirs dirigés vers lui. Seuls Brock McGinn et Sebastian Aho sont parvenus à le déjouer. Shesterkin a ainsi obtenu son huitième gain en neuf départs en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Devant le filet des Hurricanes, Petr Mrazek a alloué quatre buts sur 35 lancers.

Tour du chapeau pour Eberle

À New York, Jordan Eberle a réussi un tour du chapeau pour mener les Islanders vers un gain de 4 à 1 sur les Red Wings de Detroit.

L’attaquant canadien a porté sa récolte de buts à 13 cette saison. Leo Komarov a complété la marque pour l’équipe locale.

Anthony Mantha a privé Semyon Varlamov d’un troisième blanchissage cette saison en touchant la cible en avantage numérique, avec moins de trois minutes à faire à la troisième période.

Varlamov a réalisé un total de 21 arrêts contre 36 pour son vis-à-vis, Jonathan Bernier.

Cette victoire est la première en cinq matchs pour les Islanders, qui occupent maintenant la première place des équipes repêchées dans l’Est.

Course aux séries

Grâce à leur victoire face aux Red Wings, les Islanders se sont emparés de la première place des équipes repêchées dans l’Est tandis que les Hurricanes ont été exclus du portrait des séries. Ces derniers accusent un point de retard sur la deuxième place, qui est occupée par les Blue Jackets. Pour leur part, les Rangers se sont rapprochés à quatre points de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Est.

À surveiller ce soir

Alors que la plupart de ses principaux rivaux dans la course aux séries seront en action, le Canadien devra saisir sa chance face aux Sénateurs. Il devra également souhaiter que les Maple Leafs et Panthers trébuchent face à leurs adversaires respectifs pour pouvoir se rapprocher du troisième rang dans la section Métropolitaine.

Les matchs à surveiller