Météo: redoux au Québec en fin de semaine

Les températures au Québec donneront un avant-goût du printemps en fin de semaine, malgré le couvert nuageux et un peu de neige.

La région montréalaise, le Saguenay et le Bas-Saint-Laurent s’en tirent le mieux. Avec 1 et 3 degrés à Montréal et au Lac-Saint-Jean samedi et dimanche et -1 et 0 degré dans le bas du fleuve, le soleil sera au rendez-vous, bien que des nuages épars traverseront le ciel.

Pour les régions autour de l’axe de l’axe Sherbrooke-Québec, un peu de neige sera au rendez-vous, avec un maximum de 5 cm.

Du côté des températures, elles oscilleront entre -1 degré samedi à 1 degré dimanche Québec, mais de 1 degré à 5 degrés à Sherbrooke, 0 degré à 4 degrés à Asbestos.

La douceur sera aussi au rendez-vous dans l’ouest, avec un samedi couvert en Outaouais, dans les Laurentides et en Abitibi-Témiscamingue, mais un dimanche avec des éclaircies.

Il faudra compter autour de 2 degrés à Val-D’Or et Mont-Laurier, entre 2 et 5 degrés à Gatineau.

Le redoux devrait perdurer encore un peu en début de semaine avant l’arrivée d’une nouvelle bordée de neige aux alentours de jeudi, avec des températures dans les normales saisonnières.