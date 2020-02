[PHOTOS] Cégep de Sainte-Foy: plus de verdure et moins de stationnement

Le Cégep de Sainte-Foy rendra son campus plus vert au cours des prochaines années avec 10 % moins de stationnements et un accès complètement revu dès 2021.

L’établissement de Sainte-Foy veut donner plus de place aux piétons, aux cyclistes et à la verdure sur son campus. Il a présenté vendredi sa vision d’aménagement pour les prochaines années. L’objectif est de rendre les lieux «plus verts, plus accessibles et plus accueillants».

À terme, on espère augmenter de 10 % les espaces verts et réduire d’autant les espaces de stationnement. Cela se traduira par le retranchement d’une centaine de cases. En revanche, de 35 % du terrain qui accueille de la verdure aujourd’hui, on veut passer à 45 %.

PHOTO COURTOISIE

La vision est un objectif à long terme, a indiqué la directrice générale, Jasmine Gauthier. On ne s’est cependant pas donné d’échéancier précis ni de budget.

Phase 1

Pour l’instant, on n’a chiffré que la phase un, qui sera visible dès 2021 et qui coûtera 1,2 million $. L’accès principal au campus, qui donne sur le chemin Sainte-Foy, sera entièrement revu.

On va installer des trottoirs de chaque côté, on modifiera la signalisation, on va ajouter un terre-plein qui intégrera des œuvres d’art et on élargira les voies de circulation.

Photo courtoisie

Réseau structurant

Partout sur le campus, les voies cyclables et piétonnes seront ajoutées. Quand le réseau structurant de transport en commun sera en fonction, on prévoit une allée piétonnière qui mènera à l’arrêt de trambus prévu près de la Pyramide, à proximité.

Une esplanade devant la salle Albert-Rousseau, un amphithéâtre à ciel ouvert, un circuit d’entraînement, une cour intérieure revue, la plantation d’arbres, la réduction des îlots de chaleur et un jardin de pluie qui permet à l’eau de percoler naturellement sont aussi dans les plans.