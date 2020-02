Six concerts à voir à Santa Teresa

C’est devenu maintenant une tradition du long week-end de mai. Pour une quatrième édition, le festival Santa Teresa convie les mélomanes à voir des dizaines de concerts, à Sainte-Thérèse. Voici six spectacles incontournables de cette nouvelle programmation qui a été annoncée cette semaine.

La programmation de Santa Teresa est assurée cette année par l’équipe derrière l’événement M pour Montréal, qui se tient en novembre. Le Journal a demandé à l’un des programmateurs, Mikey Rishwain Bernard, ses commentaires sur six concerts de cette quatrième édition.

Pussy Riot

Photo courtoisie, Nadya Tolokonnikova

Le groupe de punk rock féministe russe, originaire de Moscou, s’avère la prise la plus surprenante de cette année. « Pussy Riot est plus qu’un simple groupe, dit Mikey. C’est un mouvement singulier qui utilise ses forces pour avoir un impact et choquer. Pussy Riot, c’est plus que de la musique, c’est de la performance et de l’histoire en devenir à chaque fois. Ce sera leur première performance au Québec. »

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le groupe n’a pas été compliqué à programmer. « Ç’a été le booking le plus facile de l’année ! J’ai reçu une confirmation dans les 24 heures. D’abord, ils avaient prévu un spectacle au Canada plus tard ce mois-ci. Aussi, leur agent assiste à mes conférences à M pour Montréal depuis 2007 et je lui ai donné quelques conseils pour travailler avec des artistes montréalais, comme Grimes à l’époque. La chance et les relations ont donc aidé sur celui-ci. »

Daniel Caesar

Photo courtoisie

« Daniel Caesar touche en plein cœur avec son soul et son R&B, mentionne Mikey. On peut sentir la force de l’amour dans ses spectacles, et c’est ce que nous voulons créer à Santa Teresa. Il est nommé pour un Juno cette année et est aussi l’un des artistes principaux de l’édition 2020 de Coachella. »

Roméo Elvis

Photo courtoisie, Straussphère

« Roméo Elvis n’a pas joué à Montréal depuis 2018, et tout le monde attend avec impatience son retour. Nous croyons que ce plateau belge, mené par Roméo Elvis, va frapper très fort à Santa Teresa cette année. Préparez-vous pour une journée inoubliable. »

Les Louanges

Photo courtoisie, Raphael Ouellet

« Les Louanges représente l’avenir musical, et c’est entre autres ce qu’on cherche pour Santa Teresa. Sa musique indie rock décalée et nonchalante cadre très bien dans l’ADN du festival. »

Alexandra Stréliski et Elisapie

Photo d'archives, Martin Alarie

« Alexandra Stréliski et Elisapie est le premier spectacle que nous avons réservé pour le festival, indique le programmateur. Leur musique dans le calme de l’Église Sainte-Thérèse-d’Avila est un match parfait. »

Bleu Jeans Bleu

Photo courtoisie, LePetitRusse

« La série de spectacles du Cabaret BMO fait partie de la programmation du Santa Teresa, mais est programmée par Odyscène. Malheureusement, celui-ci affiche déjà complet ! »

► La quatrième édition de Santa Teresa se tiendra du 17 au 20 mai 2020 à Sainte-Thérèse. Pour toute la programmation : santateresa.ca.