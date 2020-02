Une tradition vestimentaire

L’événement mode PRÊT-À-[RE]PORTER sera de retour pour une 11e année, cette fois du 28 au 31 mai dans un endroit qui reste à déterminer.

Toujours sous forme de boutique éphémère, l’événement proposera la vente d’articles (vêtements, accessoires et chaussures) de seconde main pour femmes, griffés de moyen à haut de gamme, et dans un état impeccable. La période de cueillette débutera le 24 février. D’autres détails se retrouvent sur le site de Magaly Lamarre, styliste vestimentaire et instigatrice de l’événement au www.magalylamarre.com.

Touché par les feux en Australie

Le personnel de Kaseme, jeune entreprise de la Beauce (Saint-Georges) spécialisée dans le design et la fabrication d’étuis et d’accessoires pour cellulaire depuis quatre ans, a été très touché, en début d’année, par les incendies catastrophiques en Australie et le sort réservé à ses millions d’animaux. C’est ainsi qu’ils ont décidé d’effectuer une collecte de fonds au profit de WIRES (Wildlife Information, Rescue and Education Service) en Australie. Dix dollars étaient versés à l’organisme pour chaque « Étui pour l’Australie » vendu et créé exclusivement pour cette campagne. À la fin janvier, 3576 « Étuis pour l’Australie » (photo) avaient trouvé preneurs pour une somme de 35 760 $ versée à WIRES. Kaseme vend ses étuis principalement en ligne via son site web (www.kasemedesign.com) ainsi qu’à travers 200 points de vente. Sur la photo, de gauche à droite, les deux cofondateurs de Kaseme : William Giroux, directeur des ventes et marketing, et Gabriel Bolduc, directeur des opérations et finances.

Pour les femmes du Centre étape

Patrick Ouellet, propriétaire du Pharmaprix Patrick Ouellet de l’arrondissement Beauport, a remis, pour une 7e année consécutive, une contribution monétaire au Centre étape, organisme à but non lucratif œuvrant dans la Capitale-Nationale, qui accompagne les femmes, depuis 40 ans, dans leur intégration à l’emploi et leur retour aux études afin d’améliorer leurs conditions de vie en favorisant leur épanouissement professionnel, personnel et familial. Le chèque de 1500 $ permettra à deux femmes du Centre étape de bénéficier d’une bourse de persévérance scolaire en plus de contribuer au Fonds d’aide du Centre étape, un programme qui soutient quotidiennement les femmes dans le besoin. Sur la photo, de gauche à droite : Anh Danh Vo, gérant de pharmacie ; Danielle Lapointe, présidente du CA du Centre étape ; Patrick Ouellet, propriétaire de Pharmaprix Patrick Ouellet ; et Diane Joncas, DG du Centre étape.

Crabefest prise 3

André Langlois (photo), vice-président principal Croissance chez Desjardins Assurances et président de Desjardins Sécurité financière investissements, a accepté la présidence d’honneur de la 3e soirée Crabefest au profit d’Adaptavie et de la Fondation SFL Cité de Montcalm qui se tiendra le mercredi 29 avril, dès 19 h, aux Espaces Dalhousie (Terminal de croisières). Les fonds amassés, lors de cette soirée crabe à volonté, serviront à soutenir le développement social, l’action communautaire et l’activité physique des personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. L’année dernière, 81 500 $ avaient été remis aux deux causes soutenues par cette soirée. Renseignements : www.adaptavie.org (activités de financement)

Anniversaires

Sophie Turner (photo), actrice britannique révélée au grand public par son rôle de Sansa Stark dans la série à succès Game of Thrones, 24 ans... Prince Michael Jackson II, fils de Michael Jackson, 18 ans... Colette Provencher, présentatrice météo à TVA... Ellen Philpotts-Page, actrice canadienne, née à Halifax en Nouvelle-Écosse, 33 ans... Mélanie Laurent, actrice, réalisatrice et chanteuse française, 37 ans... Jennifer Love Hewitt, actrice américaine, 41 ans... William Baldwin, acteur américain, frère d’Alec Baldwin, 57 ans.

Disparus

Le 21 février 2019. Helder Duarte (photo), 56 ans, directeur technique de l’Association régionale de soccer de Québec et entraîneur-chef de l’équipe féminine de soccer du Rouge et Or de l’Université Laval depuis sa création en 1995... 2019. Peter Tork, 77 ans, musicien américain, bassiste et claviériste du groupe The Monkees... 2018. Billy Graham, 99 ans, influent prédicateur évangéliste américain... 2016. Claude Michaud, 77 ans, acteur et comédien québécois... 2012. Pierre Juneau, 89 ans, président de la Société Radio-Canada de 1982 à 1989... 2010. Thérèse Rochette, 55 ans, mère de la patineuse artistique Joannie Rochette... 2008. Claude Michel, 88 ans, cofondateur du Théâtre lyrique de la Nouvelle-France... 1974. Tim Horton, 44 ans, défenseur de la LNH (1949 à 1974)... 1966. Paul Comtois, 70 ans, lieutenant-gouverneur du Québec.