Ville de Québec: François Moisan désigné comme attaché de presse du maire Labeaume

François Moisan, un ancien porte-parole de la Ville de Québec et de son Service de police, est le nouvel attaché de presse du maire Régis Labeaume, a appris Le Journal.

À la fin de 2007, au moment de l’arrivée de M. Labeaume à la tête de la mairie, François Moisan occupait déjà le poste de porte-parole de la municipalité où il formait un duo avec un autre relationniste, Jacques Perron.

M. Moisan a par la suite fait le saut au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) où il a agi, pendant quelques années, comme directeur de Section des affaires publiques et des communications organisationnelles.

Déclaré en surnombre, il a été ensuite prêté au Réseau de transport de la Capitale, en 2016-2017. Il s’était particulièrement occupé du dossier du défunt Service rapide par bus (SRB) durant ces deux années.

Ce prêt de service n’a cependant pas été reconduit. Depuis janvier 2018, M. Moisan est employé au Service de l’interaction citoyenne de la Ville où il occupait jusqu’à récemment le poste de conseiller-cadre, classe 4 avec un salaire annuel de 106 934$.

Fait à noter, M. Moisan fut attaché de presse de l’ancien-maire de Québec, Jean-Paul L’Allier, durant environ un an, en 2003.

Pas de commentaires

Vendredi soir, la Ville de Québec n’a pas voulu réagir à nos informations. M. Moisan, qui a 51 ans et qui doit officiellement occuper son nouvel emploi dans les prochains jours, n’a pas non plus rappelé Le Journal.

La désignation de François Moisan intervient deux semaines après le départ de l’ex-attaché de presse du maire, Paul-Christian Nolin . Ce dernier travaille désormais chez les libéraux fédéraux à titre de «directeur au bureau régional des ministres» .