Vive le confort technologique!

Plus que jamais, l’offre de divertissement nous incite à rester à la maison, surtout en hiver! Les appareils technologiques rivalisent, à prix abordable, avec les sorties culturelles, les loisirs et les activités sportives. De plus, on évite les transports au profit du confort, et on profite du frigo pas loin.



Le contenu en continu

L’envolée du web et la multiplication des écrans transforment notre mode de vie. La télé en continu propose des heures infinies d’écoute de séries, de films et de documentaires. Actifs et sélectifs, on visionne en rafale (binge watching), on enregistre en série et on consomme sur plusieurs appareils. C’est pourquoi entre les géants mondiaux, les télédiffuseurs et les services de streaming, le combat pour capter notre attention est devenu féroce!

Même chose rayon musique, où la course à la popularité est immense : les plateformes comme Spotify, Google Play ou Apple Music nous offrent un accès facile et rapide à d’énormes bibliothèques de chansons – des plus obscures aux plus connues – , et regorgent de listes de lecture et de conciergerie musicale, prêtes à s’adapter à l’ambiance recherchée. Les stations de radio sont disponibles partout, via des applications pour téléphones et tablettes. On écoute la radio en direct ou en rattrapage, en plus de découvrir des balados exclusifs.



Nuages à l’horizon



Les adeptes de jeu vidéo trouvent aussi leur compte. PlayStation, Microsoft et Google envahissent le marché du jeu infonuagique. La technologie utilise des serveurs distants pour recevoir les commandes et retourner le flux vidéo en continu. Ainsi, seule la haute vitesse devient maintenant nécessaire aux joueurs, qui peuvent dire adieu aux consoles et à la mémoire qui stockait le contenu. Autre avantage, le jeu à la demande (cloud gaming) ou multiplateforme est souvent l’occasion de socialiser en direct.



L’expérience personnalisée

Autre évolution : les jeux et les séries sont de plus en plus personnalisables. Les lieux, les objets et les personnages agissent en fonction de l’usager, créant des interactions « virtuellement réelles ». Le scénario ou l’intrigue s’adaptent alors aux désirs de chacun, pour une immersion plus profonde dans l’histoire.

Dans ce domaine, les progrès de l’intelligence artificielle promettent de grandes avancées, en approfondissant la personnalisation et l’interaction machines-humains. On nous transporte dans une expérience toujours plus naturelle et intuitive.

Aussi, de plus en plus d’interfaces utilisent la voix pour rehausser l’expérience et permettre une meilleure flexibilité et une plus grande spontanéité. C’est le cas de certains téléviseurs et terminaux intelligents, qui offrent un monde de contenus du bout des lèvres, grâce à la (télé)commande vocale.

Le divertissement intelligent

Nos petits écrans nous permettent ainsi d’accéder à un flot très vaste de contenus, qu’il s’agisse de regarder des séries et des films, jouer en ligne, écouter de la musique, suivre des équipes sportives, magasiner ou trouver des infos en temps réel.

Avec les plus récentes innovations – des haut-parleurs sophistiqués aux télés 8K, en passant par les visiocasques et des écrans toujours plus plats, cachés, miroirs, tableaux et même pliables – , on n’a pas fini d’en avoir plein la vue et les oreilles!