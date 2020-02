HAMEL, Gisèle



À Laval, le 11 février 2020, à l’âge de 82 ans, est décédée Mme Gisèle Hamel mère de feu Marie-Claude Guay. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain Guay (Gisèle Contreras) et Denis Guay (Nicole Pellerin), ses petits-enfants: Sarah, Alexandre, Joaquim, Francis et Michaël; son frère Yvon, sa soeur Claudette, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances au complexe funérairedès 14h.Au lieu de fleurs des dons à la fondation de l’Hôpital Cité de la Santé seraient appréciés.