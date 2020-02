ROY, Cajetan



Au Centre d'Hébergement de Montmagny, le 18 février 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Cajetan Roy, époux de feu dame Émilienne Beaudoin. Il demeurait à Berthier-sur-Mer et était natif d'Armagh. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à la Maison funéraire Laurent Normand inc., pour crémation.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Harold, Germain, Yoland, Mario et Bernise (Sylvain Audet). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement le personnel de l'Hôpital de Montmagny, de la Résidence Mgr Deschênes et celui du CHSLD de Montmagny pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'Espoir. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la