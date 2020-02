TREMBLAY, Martine



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 17 février 2020, à l'âge de 75 ans et 8 mois, nous a quittés Dame Martine Tremblay. Elle était la fille de feu Dame Jeanne Tremblay et de feu Monsieur Fernand Tremblay. Elle demeurait à Baie-Saint-Paul, autrefois de Les Éboulements. Le service religieux de Madame Tremblay aura lieuet l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) ausamedi jour des funérailles à compter de 9 heures 30. Madame Tremblay laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Nicole (Gaston), Rose-Hélène, Jacques, France, Brigitte (Ghislain); son frère et filleul Angelo (Danielle); ses nièces: Nancy (Gabriel), Nathalie (Dany); sa petite-nièce et son petit-neveu: Laurie-Ève et Jacob ainsi que plusieurs tantes, cousins, cousines et de nombreux amis (es). Un merci tout spécial au personnel de l'urgence de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul et de l'UHCD pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la