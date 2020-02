HOUDE, Solange



Ma mère, Solange Houde, nous a quittés le 17 février 2020 à l'âge de 90 ans. Elle a vécu de nombreuses années à Dolbeau-Mistassini et à Québec.Femme de tête, aimante et généreuse, elle laisse dans le deuil sa fille Suzanne (Laurent Roux); sa petite-fille Vanessa Morin Simard (David Gauthier); ses arrière-petits-enfants: Antoine et Élisabeth Gauthier; ses sœurs: Normande (feu Augustin Perron), Huguette (feu Jacques Latulippe) et Carmen (Paul Binet); sa belle-sœur Asma Simard (feu Yvon Houde); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Morin: Geneviève (feu Joachim Pageau), Suzanne, Marthe (feu Rosaire Cantin), Madeleine (feu Clément Delisle), Fernand (feu Blanche Bherer), Jaquelin (Louise Paquet) et Guy (Danielle Sauvageau). Elle va manquer à ses nombreux amis ainsi qu'à ses neveux et ses nièces. La famille recevra les condoléances auSincères remerciements au docteur Marie-Pierre Bédard et au personnel des Trois Côtes de l'Hôpital Sainte-Anne pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des Montagnards, local P1-101, Beaupré, Québec, téléphone : 418 827-5773 poste 2, www.fondationhsab.org. Des formulaires seront disponibles sur place.