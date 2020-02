Laurence Lebœuf à la conquête du ROC

Laurence Lebœuf a obtenu son premier rôle au Canada anglais en 2004 dans 15/Love, une série jeunesse du réseau YTV dans laquelle elle interprétait une aspirante joueuse de tennis. À cette époque, elle faisait figure d’exception au Québec. Plus aujourd’hui. « On sent une plus grande ouverture, commente la comédienne. De plus en plus de producteurs québécois prennent de l’expansion. Ils amènent leurs références d’acteurs. Ça montre aux autres qu’on est beaucoup plus bilingues que ce qu’ils pensaient. Ça donne à plus d’acteurs d’ici la possibilité de rayonner. »

Parlant de briller au sein du ROC (Rest of Canada), c’est ce qui attend Laurence Lebœuf quand Transplant prendra l’antenne de CTV mercredi. Dans cette nouvelle série médicale produite par Sphère Média Plus, la boîte montréalaise derrière Épidémie, Les honorables et Trop, la comédienne de 34 ans campe Magalie Leblanc, une résidente aux urgences aussi perfectionniste qu’empathique.

Ce rôle de premier plan survient après plusieurs années de rôles secondaires dans des séries comme Human Traficking, Durham County, Being Erica et 19-Two. Et bien qu’elle soit parfaitement bilingue et qu’elle ait déjà tenu la vedette d’une série du genre au Québec (Trauma), Laurence Lebœuf a trimé dur pour maîtriser le jargon médical de Transplant.

« Combiner la gestuelle, le vocabulaire, l’assurance et l’anglais, c’était challengeant. Mais c’est le fun d’avoir un rôle avec autant de défis. C’est super stimulant ! »

Diversité à l’écran

Dans Transplant, Laurence Lebœuf donne la réplique à Hamza Haq, un acteur canadien d’origine pakistanaise qui campe avec beaucoup de vérité Bashir « Bash » Hamed, un réfugié syrien qui parvient à reprendre sa carrière en médecine dans un hôpital de Toronto. La série illustre bien combien devenir médecin au Canada est loin d’être simple, même quand on est extrêmement doué et qu’on pratiquait la médecine à l’étranger.

Elle aborde également des thématiques intéressantes, riches et actuelles, comme l’immigration, le racisme, les failles du système de santé par rapport aux patients qui souffrent de douleurs chroniques et l’épuisement professionnel.

Tournée à Montréal, la série est dotée d’une distribution qui représente bien la diversité du Canada de 2020. « On est partout : dans tous les accents, toutes les couleurs, toutes les croyances. C’est magnifique, déclare Laurence Lebœuf. Je suis fière d’être associée à une série aussi diversifiée. »

Comme Hermione

Fan de l’œuvre de l’auteure britannique J.K. Rowling, Laurence Lebœuf sert une analogie Harry Potteresque pour décrire son personnage dans Transplant. « C’est la Hermione de l’hôpital. Elle est by the book. C’est une première de classe. Elle suit les règles. Elle n’aime pas déroger au protocole. Elle a lu tous les livres. Elle sait les références, les statistiques. Elle connaît tout. C’est la raison pour laquelle l’arrivée de Bash vient déboussoler ses repères. Ça l’amène à réfléchir autrement.

« Son univers, c’est l’hôpital, poursuit la comédienne. C’est tout ce qu’elle a. Quand elle est chez elle, elle étudie. Elle pousse, elle continue. C’est sans fin. »

Un puits sans fond

De son propre aveu, Laurence Lebœuf s’est fermé les yeux à quelques reprises quand Transplant a été présenté aux médias plus tôt cette semaine. Non pas qu’elle déteste se voir à l’écran ; elle supporte tout simplement mal la vue du sang.

Malgré tout, elle aime les séries médicales. « C’est un puits sans fond de belles histoires d’espoir, d’amour, de joie, de peine... Il n’y a rien de plus beau qu’un être humain qui sauve la vie d’un autre être humain. »

En français

En plus d’être présenté en version originale anglaise à CTV, Transplant sera également diffusé en français à VRAK, sous le titre Transplanté. Laurence Lebœuf assure son propre doublage, un exercice qu’elle trouve également stimulant.

« C’est spécial. T’es dans une pièce sombre, toute seule, devant un écran. T’as des lignes qui passent. Il faut que ça soit aussi crédible que quand tu l’as joué après avoir répété des mois. T’as trois heures pour faire deux épisodes. C’est un autre challenge. »

Au cinéma

En attendant la confirmation du tournage d’une suite de Transplant, Laurence Lebœuf participera au cours des deux prochaines semaines à Montréal aux Rendez-vous Québec Cinéma, où sera présenté Mont Foster, un thriller qu’elle a tourné en 2018 avec Patrick Hivon. Première réalisation de Louis Godbout, le long métrage brosse le portrait d’un couple qui décide de s’isoler dans un chalet en pleine forêt pour régler ses différends.

« C’est un beau projet un peu outside the box, indique l’actrice. C’est un scénario complexe. Ça vire un peu en horreur. C’est oppressant. »

► Transplant sera diffusée à compter du mercredi 26 février à CTV à 21 h. En français à VRAK à 22 h.