Chefferie du Parti conservateur: l’ex-député Alupa Clarke présidera la campagne d’Erin O’Toole au Québec

Le député sortant de Beauport-Limoilou Alupa Clarke présidera la campagne d’Erin O’Toole au Québec pour la chefferie du Parti conservateur du Canada, a appris Le Journal.

Défait lors de la dernière élection fédérale en octobre, l’ex-député n’aura pas mis trop de temps à renouer avec la politique. Alupa Clarke ne ménagera aucun effort et travaillera à temps plein, dans les quatre prochains mois, pour mousser la candidature de l’ancien ministre des Anciens Combattants, peu connu dans la Belle Province.

Erin O’Toole avait pourtant terminé troisième, derrière Andrew Scheer et Maxime Bernier, en 2017, lors de la course à la succession de Stephen Harper.

« C’est un énorme défi, en tant que président, de le faire connaître au Québec, reconnaît M. Clarke en entrevue. On a des organisateurs régionaux qui sont en train de se joindre à nous. C’est sûr qu’on espère rallier plusieurs députés. »

Pour l’heure, aucun député québécois n’a encore appuyé la candidature du député O’Toole, un avocat et un vétéran de la Marine royale canadienne (MRC) qui est né à Montréal, mais qui a grandi en Ontario.

Peter MacKay, lui, peut déjà se targuer d’avoir le soutien de quatre députés du caucus québécois (Pierre Paul-Hus, Jacques Gourde, Luc Berthold, Bernard Généreux).

Deltell n’a pas fait son choix

En 2017, le député Gérard Deltell avait soutenu Erin O’Toole, mais il n’a pas encore décidé, cette fois-ci, s’il allait appuyer officiellement ou non un candidat d’ici la fin de la course. Le prochain chef conservateur sera élu par les membres du parti le 27 juin à Toronto.

Ironiquement, Alupa Clarke s’était rangé dans le camp de Maxime Bernier lors de la précédente course à la chefferie du PCC. « À l’époque, j’avais envie de faire en sorte qu’on ait un leader québécois. Je connaissais bien Maxime et pour moi, c’était un no brainer quand il s’était présenté. Mais, pendant la course de 2017, j’ai remarqué Erin O’Toole », explique-t-il.

« Il a l’étoffe d’un chef »

« Je suis convaincu qu’il va gagner la chefferie. Il a tous les atouts qu’il faut pour battre M. Trudeau aux prochaines élections. C’est un excellent orateur, un politicien authentique et il connaît parfaitement ses dossiers. Il est fluide en français et il a l’étoffe d’un chef. Moi, c’est ce que j’ai vu en lui dans les dernières années. C’est un vrai “bleu” rassembleur. Il peut rallier toutes les franges conservatrices », estime M. Clarke.

La période d’inscription prendra fin jeudi prochain. Jusqu’à présent, il n’y a que quatre candidats déclarés – mais non confirmés –, sur le site web du parti, ayant rempli une partie des conditions (25 000 $ et 1000 signatures). Outre messieurs MacKay et O’Toole, on retrouve la députée ontarienne Marilyn Gladu et l’avocate torontoise Leslyn Lewis.