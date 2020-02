Coups de cœur au Québec: 7 parcs régionaux idéals en hiver

Moins connus que les parcs nationaux, les parcs régionaux offrent, selon les endroits, de grands espaces sauvages ou des sites naturels tout près des villes et villages. On en compte une cinquantaine, regroupés dans l’Association des parcs régionaux du Québec (PARQ). En voici sept, particulièrement agréables à découvrir en hiver.

Le parc Bois-de-Belle-Rivière

À Mirabel, ce parc se distingue par son sentier principal de six kilomètres accessible à pied, même en hiver et avec une poussette. Crampons recommandés, selon les conditions. Chiens admis en laisse. Parc à chiens. Patin sur un sentier glacé de 2,5 kilomètres dans une érablière. Pente de glissade sur tube. Ski de fond.

Frais d’entrée : 7 $ pour les 17 ans et plus, 3 $ par enfant (6 à 16 ans), 2 $ par chien. Refuges à louer (de 4 à 15 personnes).

450 258-4924

boisdebelleriviere.com

Le parc des Grèves

À partir de la Colonie des Grèves, un camp de vacances centenaire à Contrecœur, on explore une forêt avec une pinède, un marais et une tourbière. Passerelle de plus d’un kilomètre. Raquette, ski de fond et glissade. Autre point d’accueil, dans le secteur de Sorel-Tracy.

Entrée gratuite. Location de chalet : à partir de 165 $ la nuit.

450 742-4767

coloniedesgreves.com

Le parc des Sept-Chutes

Photo courtoisie, Jimmy Vigneux

Dans Lanaudière, l’altitude monte drastiquement en arrivant à Saint-Zénon où se trouve le parc. Sentiers de raquette de tous calibres répartis entre le mont Barrière et le mont Brassard atteignant 800 mètres. Magnifiques panoramas sur les montagnes des alentours.

Poste d’accueil ouvert les week-ends. Location de raquettes. Vente de crampons. Tarifs : 7 $ par adulte, 3,75 $ par enfant (6 à 17 ans).

450 884-0484

parcsregionaux.org

Le parc de la Rivière Gentilly

Photo courtoisie, Gibson Pictures

À Sainte-Marie-de-Blandford, entre Trois-Rivières et Plessisville, la rivière Gentilly traverse une forêt agrémentée de sentiers pour la raquette, le ski-raquette et le vélo sur neige. Location d’équipement, incluant des vélos format junior. Chiens admis en laisse dans les sentiers de raquette.

Chalets rustiques avec électricité (de 2 à 7 personnes) : de 95 $ à 145 $ par nuit (selon le nombre d’occupants et les commodités). Chalet pour 15 personnes : 250 $ la nuit.

1 800 944-1285, 1 819 298-2455

rivieregentilly.com

Le parc Montagne du Diable

Photo courtoisie

L’altitude aidant, la montagne, encore sauvage, est coiffée de neige poudreuse. C’est à Ferme-Neuve, au nord de Mont-Tremblant. Vaste réseau de sentiers pour la raquette, le ski-raquette ou le ski nordique avec bandes de traction. Ski de fond et vélo sur neige. Équipement à louer. Chiens acceptés en laisse.

Nuitée en chalet rustique : 32 $ par adulte, 16 $ par enfant (6 à 18 ans). Location de refuges en montagne, avec transport de bagages.

1 877 587-3882

parcmontagnedudiable.com

La Vallée Bras-du-Nord

Au nord-ouest de Québec, à Saint-Raymond-de-Portneuf, la coopérative de solidarité a mis sur pied un hameau de huit yourtes. C’est le camp de base parfait pour partir en raquettes ou pour s’initier au ski hors-piste. Beau réseau pour le vélo à pneus surdimensionnés (VPS). Location dans le secteur Shannahan.

Séjour en yourte : 110 $ par nuit le week-end (deux nuits minimum), activités et location d’équipement en sus. Autre hébergement : refuges et chalets.

1 800 321-4992

valleebrasdunord.com

Le parc des Appalaches

Photo courtoisie, Daniel Thibault

À l’est de Québec, près de la frontière du Maine, le mont Sugar Loaf, qu’on parcourt en raquettes, est prisé pour son panorama. Les chiens sont bienvenus (tenus en laisse) et acceptés en hébergement. Sentier de vélo sur neige (location). Luge alpine sur une pente de deux kilomètres à Saint-Paul-de-Montminy.