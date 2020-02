Dessinez la vie dont vous rêvez

Se façonner la vie que l’on souhaite est très certainement une façon de se diriger vers une existence heureuse centrée sur le bonheur.

Le célèbre auteur Wayne W. Dyer a passé des années de sa vie à enseigner les clés pour vivre une vie animée par le bonheur. Tiré des nombreuses conférences qu’il a livrées durant des années, voici le premier livre inédit publié en français depuis son décès.

L’auteur à succès de renommée internationale que l’on surnommait le père de la motivation, qui a rédigé de son vivant une quarantaine de livres sur la croissance personnelle, demeure à ce jour l’un des plus lus dans son créneau avec des ventes estimées à 100 millions de copies. Qu’est-ce qui lui a valu autant de succès ? Sans doute sa façon de voir les choses et sa facilité à transmettre ses idéaux, que tout un chacun aimerait parvenir à intégrer dans sa propre vie. Lire ce livre, c’est un peu comme trouver une solution à chacun de ses problèmes. On se reconnaît, on comprend et l’idée d’aller de l’avant nous traverse l’esprit à la vitesse grand V.

Construire son bonheur

Dans ce recueil, dont l’accent est mis sur l’idée du bonheur, on retrouve une foule d’exemples pour y accéder, tout en y ajoutant l’idée de réussir la vie que l’on imagine dans nos rêves les plus fous. Par conséquent, il est aussi question de succès. Si, comme il le disait si bien, il n’y a pas de voie vers le bonheur, c’est le bonheur qui est plutôt la voie. Il revient donc à chacun d’en prendre la responsabilité. Le bonheur ne se commande pas, ne s’achète pas non plus et il est impossible de demander à quelqu’un de le trouver à sa place. Il faut plutôt le construire un geste à la fois, un jour à la fois. Dans cette philosophie, si on passe à côté du bonheur, il n’y a personne sur qui jeter le blâme à part soi-même. Surtout, il faut apprendre à voir les choses différemment. D’ailleurs, comme il aimait le rappeler : « Si vous changez votre regard sur les choses, les choses changeront. » Ça semble simple, mais c’est en quelque sorte le travail de toute une vie.

Vaincre le stress

Apprendre à respirer adéquatement est sans doute l’une des meilleures façons de vaincre le stress. En intégrant une respiration rythmée au quotidien, on parvient, selon le Dr David Servan-Schreiber, à gérer le stress et l’anxiété, améliorer le sommeil, diminuer le risque d’accident cardio-vasculaire et même perdre du poids. Cette méthode appuyée par la science est une façon d’atteindre l’équilibre permettant au corps de libérer des hormones antistress.

Les bénéfices du silence

Dans notre société trépidante et agitée, le silence se fait rare. Pourtant, si les gens découvraient tous les bienfaits qu’apporte le silence, ne serait-ce que quelques heures ici et là, on rechercherait constamment le silence bien loin du vacarme ambiant et du stress qu’il engendre. L’auteur, chirurgien devenu psychothérapeute, est un fervent du silence dans sa pratique. Il évoque notamment le silence que l’on peut découvrir lors d’une marche en forêt pouvant mener à un état de symbiose avec la nature. Une manière de se diriger vers l’éveil et l’ouverture de la conscience humaine.

Le coup de cœur du mois

Accomplir des miracles !

L’auteur du best-seller, Miracle Morning, vient de faire paraître un autre livre dans la même lignée, soit celle de croire que réaliser un miracle est possible. Hal Erod, qui a notamment survécu à un cancer et dont les chances de survie n’étaient que de 30 %, s’est donné comme mission personnelle d’élever la conscience de l’humanité, une personne à la fois. Selon lui, aucun rêve, aucun objectif ou aucune mission ne sont trop grands pour se concrétiser. Son équation : conserver une foi inébranlable et fournir un effort extraordinaire. Ainsi, il invite ses lecteurs à suivre ses principes pour réaliser un premier miracle en seulement 30 jours. Si chacun parvient à réaliser quelque chose qui a un impact majeur dans sa propre vie, il y aura inévitablement une incidence positive dans la vie des autres.