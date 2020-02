MICHAUD, Rolande Couture



Au CHSLD de Lévis, le 3 février 2020, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédée madame Rolande Couture, épouse de feu monsieur Jean-Berchmans Michaud, fille de feu madame Corinne Bernier et de feu monsieur Raynaldo Couture. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Louis Myrand) et France; ses petits-enfants: Marie-Pierre (Jonathan Blackburn), Anne (Manuel Paradis) et Audrey (Patrick Bergeron); ses arrière- petits-enfants: Eve, Jack, Charlie, Juliette et Victor; sa sœur: Simone (Jean-Marc Dion), sa belle-sœur: Hélène Desjardins (feu Hervé Michaud), son beau-frère: Fernand Castonguay (feu Louisette Couture), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 1er mars 2020, de 12 h à 15 h. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Mont-Marie (secteur Saint-David). Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Lévis (4e étage) pour leur professionnalisme et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, téléphone: 418 524-2626, site web: www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.