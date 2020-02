LeBEL, Rita Boucher



À la résidence Pierrette-Ouellet de Mont-Carmel, le 15 février 2020, est décédée à l'âge de 93 ans et 10 mois Mme Rita Boucher, épouse de feu M. J. Antoine LeBel; fille de feu Mme Albertine Lavoie et de feu M. Albert Boucher. Elle demeurait autrefois à Saint-Pascal, Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lale dimanche 23 février de 14 h à 17 h et le lundi 24 février de 9 h à 10 h 50. La résidence funéraire ne sera pas ouverte le dimanche soir.l et de là au crématorium. Les cendres de madame Boucher seront déposées ultérieurement au columbarium de la Résidence funéraire de Saint-Pascal. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Winny Kazan), Cécile (Lionel Lizotte), Gilles (Diane Bérubé), Francine (Réjean Bégin), Lucie (Roger Dionne), Mario (Marie-Claire Jalbert), Claire (Daniel LeCoq); ses petits-enfants: Yannick, Patrick, Mélanie, Laura, Marie-Christine, Julie, Élisabeth, Émile, Jean-François, Marie-Josée, Caro-Lyne, Hélène, Geneviève, Claude, Félix-Antoine, Ariane, Alexandre; ses arrière-petits- enfants: Samuel, Maxime, Thierry, Charles-Antoine, Pierre-Olivier, Rose, Heidi, William, Juliette, Anne-Sophie, Charlotte, Louis, Philippe, Éléonore, Liam, Alexis, Marion. Elle était la soeur de: feu Françoise (feu Paul LeBel), feu Émilien, Normand (Jacqueline Ouellet), Robert (Ursule Bergeron), Benoît, feu Charlotte (feu Benoît Garneau), Marielle (feu Jacques Garneau) (Fernand Caron), Félix (Pauline Beaulieu), Léo (Élisabeth Gaudreau). Elle était la belle-soeur de: feu David (feu Thérèse Fournier), feu Lucien (feu Thérèse Castonguay), feu Paul (feu Françoise Boucher), feu Dominique (feu Ghislaine Caron), Thérèse (Paul Roy), Lucille (feu Rosaire Otis), feu Pauline (feu Raymond Pelletier), feu Roger (Jeannine Lepage), feu Jacques, feu Antoinette (feu Conrad Marquis), Marguerite (feu Rémi Charland). Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dr Gaétan Lévesque, au personnel du CLSC de Saint-Pascal et au personnel de la résidence Pierrette-Ouellet pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la