La logique est respectée en F1

Certains diront que les résultats de la première semaine des essais préparatoires en vue de la prochaine saison de F1, qui ont eu lieu à Barcelone de mercredi à vendredi, sont à prendre avec des pincettes.

Peut-être, mais on ne pourra nier que Mercedes a donné le ton en Espagne, peu importe les circonstances, dont les réglages préconisés et la quantité de carburant à bord, et qu’elle sera l’équipe à battre en 2020.

Les noms de ses deux pilotes, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, dans l’ordre, ont figuré au sommet du tableau au terme du troisième jour. Le ton est donné.

Le Finlandais, toujours très à l’aise à Barcelone, a bouclé son meilleur tour en 1 min 15,732 s avec les gommes les plus tendres proposées par le fournisseur Pirelli. Son coéquipier britannique, qui convoite un septième titre mondial pour égaler le record de Michael Schumacher, s’est pointé au second rang à sept dixièmes de seconde.

Le chrono de Bottas n’est qu’à trois dixièmes de seconde du temps qui lui avait valu la position de tête au Grand Prix d’Espagne en mai dernier. Nul doute que les trois derniers jours d’essais, la semaine prochaine au même endroit, vont lui permettre de combler l’écart.

D’autant plus que Mercedes a exploité, pour la première fois jeudi à Barcelone, un nouveau dispositif de « direction à deux axes » qui a su alimenter les conversations dans le paddock.

S’il fallait que cette trouvaille, légale cette année, procure un autre avantage aux Flèches d’Argent, la saison risque d’être très longue pour le reste du peloton.

Ferrari à la traîne

Autre constatation, les Ferrari de Sebastian Vettel et de Charles Leclerc ont connu un parcours difficile, ayant été confrontées à des pépins techniques que l’écurie souhaite résoudre la semaine prochaine.

Ses deux pilotes n’ont réussi que les 14e et 16e temps les plus rapides tout en ne parcourant que 173 et 181 tours du circuit, comparés aux 273 et 254 tours réalisés par les meneurs à ce chapitre, Hamilton et Max Verstappen (Red Bull).

À pareille date l’an dernier, la Scuderia avait affiché une très bonne forme, mais c’était avant que sa grande rivale Mercedes, ne remette les pendules à l’heure pendant la saison.

Bilan positif chez Racing Point

Chez Racing Point, le premier bilan est positif avec les cinquième et sixième rangs occupés par Lance Stroll et son partenaire Sergio Pérez.

« Cette première semaine a été positive, a relaté le jeune pilote québécois, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. L’heure est encore aux expériences et il est encore trop tôt pour se comparer aux autres. »

Stroll se dit convaincu, comme tous les autres engagés, que les bolides seront encore plus rapides en 2020 en raison des progrès réalisés dans le domaine de l’aérodynamique principalement.

Des monoplaces plus fiables

Une chose est certaine, les voitures semblent plus fiables cette année. À part quelques exceptions, les pannes ont été peu nombreuses en cette première semaine.

À cet égard, Nicholas Latifi, seule recrue du plateau, a été confronté à des ennuis de moteur vendredi, ce qui a sensiblement réduit son temps de piste. Le Torontois, promu à temps plein chez Williams en remplacement du Polonais Robert Kubica, s’est classé à la 18e place.

« On aurait espéré profiter d’une journée complète, mais la mécanique nous a faussé compagnie, a-t-il fait savoir. On espère rattraper le temps perdu la semaine prochaine. »

Contrairement à l’année dernière où elle a raté les deux premières journées, faute de préparation, Williams s’est présentée à temps pour ces essais préparatoires.

Les autorités de la F1 ont réduit de huit à six les jours d’essais. Il en reste donc trois la semaine prochaine pour achever les préparatifs en vue du coup d’envoi de la saison 2020 qui sera donné le 15 mars à Melbourne, en Australie.

Une trouvaille parmi... tant d’autres

Les premières images diffusées par la caméra installée à bord de la monoplace de Lewis Hamilton ont rapidement piqué la curiosité des divers intervenants de la F1 jeudi au circuit de Barcelone à l’occasion de la deuxième journée des essais hivernaux.

On y voit le Britannique, en sortie de virage, tirer son volant pour le rapprocher vers lui. Ce mouvement clairement visible aurait pour effet de resserrer le carrossage des roues avant afin de maximiser les performances de la voiture en ligne droite.

Mercedes a consacré beaucoup de temps et d’argent à ce dispositif nommé DAS (pour direction à deux axes) sur lequel, dit-on, elle travaille depuis près d’un an. « Si nous avons choisi de montrer ces images, a dit James Allison, directeur technique de l’écurie Mercedes, à nos confrères d’AUTOhebdo, c’est que nous n’avons rien à cacher. Nous avons effectivement un nouveau mode dans notre système de direction. »

Lewis Hamilton's steering wheel moving forward and back



Look closely at the Lewis Steering wheel.



Credit: Mrwadconsole



Is this legal?



@ScarbsTech @tgruener#F1Testing #F1 pic.twitter.com/5kBNREUSV3 — Eau rouge (@Insidef1) February 20, 2020

Banni en 2021

La Fédération internationale de l’automobile (FIA), qui gère le règlement sportif de la F1, n’a semble-t-il pas été sensibilisée à la démarche de Mercedes.

Les ingénieurs en F1 sont payés pour trouver des failles dans la réglementation et ils y parviennent à maintes occasions. En voici certes un exemple concret.

Mercedes se serait toutefois fait dire qu’en 2021, année où la discipline va connaître une grande refonte, elle devra abandonner ce dispositif révolutionnaire.

« Je ne vais pas commenter davantage, a poursuivi Allison, si ce n’est qu’on n’aurait pas investi tant d’efforts pour concevoir un tel équipement en sachant qu’il serait illégal. Je ne vous dirai pas pourquoi nous l’utilisons ni comment il fonctionne.

« Pour l’instant, on ne sait pas s’il améliore vraiment le comportement de notre voiture, a-t-il renchéri. Nous devrions le savoir la semaine prochaine à Barcelone. »

Hamilton encouragé

Questionné sur le sujet, Hamilton s’est fait plutôt avare de commentaires si ce n’est de dire qu’il n’a eu aucune difficulté à se familiariser avec le volant amovible.

« Je n’ai utilisé le système que jeudi en matinée, a dit le champion britannique, et tout s’est bien déroulé. Pour ce qui est de la sécurité, je n’ai aucune plainte à formuler. Je suis très encouragé par les efforts de mon équipe à vouloir innover pour conserver une longueur d’avance.

« À première vue, cette trouvaille me paraît bénéfique », a-t-il conclu.

La mauvaise nouvelle pour les neuf autres écuries du plateau, c’est que ce dispositif n’est pas le seul nouvel élément à avoir été développé dans la nouvelle Mercedes W11.

D’autres innovations, moins visibles, devraient donc contribuer à maintenir la domination des Flèches d’Argent, intraitables en F1 depuis 2014. Pendant que Mercedes assure sa progression, la concurrence, elle, est toujours en mode... rattrapage.