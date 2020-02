Le racisme est-il génétique?

Je suis native d’Afrique et j’en porte les signes distinctifs par ma couleur de peau et la texture de mes cheveux. Mon mari et moi on s’est rencontrés alors que j’entamais un stage dans une boîte d’informatique. Seule femme dans le département et sans vouloir me vanter, assez bien pourvu physiquement, j’étais la coqueluche de tous les hommes.

Entre nous deux ce ne fût pas le coup de foudre immédiat comme on dit. Il a fallu qu’on s’apprivoise. Il vient d’une famille blanche, pure laine, dans laquelle l’exotisme a peu de place. Malgré le choc de départ quand il m’a présentée à ses parents pour la première fois, je fus quand même acceptée avec mes différences. Il y a bien eu quelques blagues de plus ou moins bon goût dans la famille à l’occasion, mais j’étais capable de vivre avec ça.

Nous avons eu deux enfants. Le premier est plutôt chocolat au lait si je puis dire, mais la deuxième a la peau foncée comme moi. Et c’est depuis sa naissance que l’attitude réfractaire de mon beau-père et de certains autres membres de la famille envers mes origines africaines, a commencé à transparaître. D’abord par des blagues de franchement mauvais goût, et maintenant par une attitude où je sens le rejet de ce que j’ai transmis à la famille par mes origines.

Au début mon mari me disait de ne pas m’en faire avec ça, sans jamais cependant réagir directement aux attaques à peine voilées. Puis il s’est mis à faire comme s’il n’entendait pas les remarques. Ça lui passe sur le dos comme sur le dos d’un canard. Et pourtant, il s’agit de sa femme et de ses enfants. Je lui ai demandé pourquoi il n’en discutait pas avec ses parents pour les rendre conscients de leur racisme, mais il préfère laisser couler en espérant que ça se calme naturellement.

Je ne suis pas d’accord avec un tel laisser-aller qui laisse croire, par son silence, qu’il pense comme certains membres de sa famille. Je sais qu’il aime nos enfants, mais je commence à me demander s’il n’aurait pas lui même un fond raciste qu’il a toujours réussi à cacher? Ais-je tort d’insister pour qu’on nous respecte totalement moi et mes enfants dans la famille? Mon mari m’affirme que oui puisque sa mère et ses tantes m’adorent.

Une maman malheureuse et inquiète

Vous avez raison d’être malheureuse et inquiète, car la situation dans laquelle vous êtes plongée ainsi que vos enfants, ne devrait pas avoir lieu d’être au sein d’une famille. Car la famille, ça devrait être un cocon où on se sent accepté et aimé par tout le monde.

Le racisme n’est pas génétique. On pourrait dire qu’il est plutôt biologique, puisqu’à l’origine il est lié à l’instinct de survie qui indique à l’humain de se méfier de l’étranger, de l’inconnu. C’est donc à l’origine un réflexe normal de protection pour la survie. Mais dieu merci, l’homme ne se laisse plus mener par son instinct, ou plus exactement par son inconscient primitif. Il est capable d’user de son jugement pour comprendre la différence et accepter de lui faire de la place.

Et votre mari a un rôle primordial à jouer dans la réhabilitation de votre réputation et de celle de vos enfants dans le cercle familial. Il doit entrer en scène au plus vite pour revendiquer vos places à tous les trois dans cette famille, puisqu’il vous a choisi pour construire la sienne.

Je vous signale que même une remarque innocente sur la couleur de la peau peut agir de façon négative sur l’estime de soi en ce qu’elle dénigre ce qui nous distingue des autres. Alors imaginez quand elle est répétée régulièrement? Il est temps de mettre les points sur les i avec votre mari pour le conscientiser sur l’obligation qu’il a de réagir pour que cesse l’imposition de ce supplice à sa femme et ses enfants qu’il aime.