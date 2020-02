Le Sainte-Hélène Auberge & Spa nordique: Séjour au spa

On s’offre d’agréables moments de détente au Sainte-Hélène Auberge & Spa nordique. Que du repos, de la tranquillité et la paix à deux pas de la nature.

C’est dans l’ancienne école du village de Sainte-Hélène-de-Chester, au Centre-du-Québec, que le Sainte-Hélène Auberge & Spa nordique voit le jour en 2018. L’établissement promet un séjour tout en détente dans les installations parfaites de son spa et une vue magnifique sur les superbes montagnes avoisinantes.

DÉTENTE ET CONFORT

Les invités accèdent à onze jolies chambres avec un ou deux grands lits ou encore un très grand lit. Elles présentent une décoration authentique tout en étant modernes, elles conservent un caractère chaleureux notamment grâce à la présence du bois recyclé sur certains murs. On apprécie le confort tant du matelas que des fauteuils ainsi que l’allure générale de la pièce. Chaque chambre dispose d’une salle de bain complète et privée ainsi que d’un téléviseur. On s’y sent à l’aise et en toute tranquillité. Ne reste plus qu’à apprécier la détente, et, pourquoi pas, à prolonger le plaisir au spa.

Photo courtoisie

PENSER À SOI

Le spa nordique de l’auberge convient aux invités qui souhaitent prendre soin d’eux. Deux bains chauds, un bain froid avec une chute, un sauna de même qu’un hammam se trouvent sur place. Pour se réchauffer après une visite à l’extérieur, on adore la pièce avec le foyer et les fauteuils Adirondack et aussi la verrière entièrement consacrée à la relaxation et à la beauté de la nature environnante. Des soins (massothérapie, épilation, enveloppements...) sont offerts pour plus de détente et de bien-être. Le déjeuner continental gourmand est servi au bistro. On se sert des céréales, rôties, bagels, muffins, viennoiseries, yogourt, fruits frais, boissons froides et chaudes, etc. On y prend les autres repas dans une ambiance conviviale et tout à fait détendue. On adore d’ailleurs que les invités fréquentent les restos en peignoirs ! La cuisine gourmande du restaurant La Grande Classe se veut raffinée et conçue de produits du terroir.

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double à partir de 229 $ incluant le déjeuner et l’accès aux bains.

SERVICES: Peignoirs et serviettes sont fournis. De 9 h à midi le premier dimanche du mois, les 4 à 16 ans profitent du spa nordique avec leurs parents. Un service de gardiennage est disponible et le stationnement.

ACTIVITÉS SUR PLACE: Le spa s’étale sur 19 hectares de terrain en montagne incluant un charmant petit lac et plusieurs sentiers de randonnée, parfaits pour faire de la raquette.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: Les motoneigistes peuvent découvrir des sentiers.

COORDONNÉES:

Le Sainte-Hélène Auberge & Spa nordique

442, rue de l’Église, Sainte-Hélène-de-Chester (Québec)

G0P 1H0

Téléphone : 819 202-0202

lesaintehelene.com