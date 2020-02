Le week-end culturel de Lynda Johnson

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Le recueil de poésie Nombreux seront nos ennemis de l’auteure Geneviève Desrosiers, décédée alors qu’elle n’avait que 26 ans. Son œuvre posthume a vu le jour en 1999 et depuis, quatre nouvelles éditions ont paru dont la plus récente en juin 2019. C’est intéressant de lire la vision de cette jeune fille qu’elle était au moment d’écrire ses poèmes, notamment sur les relations de couple et sur les enfants qu’elle aurait aimé avoir, et qu’elle n’aura malheureusement pas eus. En lisant cela en 2020, je trouve cette poétesse particulièrement avant-gardiste. L’œuvre a très bien vieilli, si bien qu’elle aurait pu être écrite tout récemment. Elle était une artiste multidisciplinaire et un de ses textes a même fait l’objet d’une pièce de théâtre. C’est un beau coup de cœur !

Quel est le film qui vous a séduite ?

Je suis allée voir le drame historique américain Little Women (Les Quatre Filles du docteur March) qui est un remake du classique de Louisa May Alcott, que je n’avais pas vu. Je n’avais pas lu le livre non plus, paru en 1868, dont l’histoire est campée aux États-Unis, pendant la guerre de Sécession. J’ai apprécié le jeu des actrices, Saoirse Ronan et Timothée Chalamet. En plus, Meryl Streep y fait une apparition qui est tout à fait savoureuse avec son jeu irréprochable. C’est vraiment un bon film de filles, réalisé par une femme avec une distribution composée principalement de femmes.

Quelle est l’exposition à voir ?

Celle de la sculpteure franco-ontarienne Rose-Aimée Bélanger qui est très accessible. On peut d’ailleurs voir son œuvre sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal, qui s’appelle Les Chuchoteuses, qui est une sculpture en bronze représentant trois femmes. Elle est là depuis longtemps, mais ce n’est que tout récemment que je l’ai remarquée. Je me suis ensuite rendue à la galerie d’art Blanche, où plusieurs de ses sculptures y sont exposées. Elles sont toutes en bronze. Ce qui m’a interpellée, c’est qu’elle fait surtout des femmes et qu’elles sont toutes en rondeurs. J’aime découvrir des artistes contemporains dans les galeries, et cette dame de 96 ans m’a interpellée. Ce n’est qu’à 50 ans, après avoir élevé ses huit enfants, qu’elle a décidé de se consacrer à son art. On peut aussi voir son œuvre d’art public en bronze, La liseuse, sur la Grande Allée, à Québec.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

J’ai été séduite par la série britannique Sex Education disponible sur Netflix. Même si elle se situe dans un lycée, elle ne s’adresse pas uniquement aux adolescents. En plus d’y démystifier une foule de sujets, on constate, à travers l’écriture d’un épisode à l’autre, l’évolution de chacun des personnages. Si bien qu’à la fin de la saison, les personnages sont transformés. C’est très habile au niveau du scénario. Les deux saisons m’ont beaucoup touchée.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

J’ai récemment découvert le groupe The California Honeydrops et leur album Call it home: Vol. 1 & 2, qui est très joyeux et très musical au niveau des cuivres. J’ai bien apprécié la chanson Cry for me qui, malgré son titre, n’est pas triste. Au contraire, elle peut facilement remonter le moral. Vraiment une belle découverte !

