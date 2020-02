Les petits Nordiques en demi-finale

Le conte de fée des petits Nordiques se poursuit. Les jeunes Fleurdelisés ont vaincu le Cyclone de SSF-Québec samedi matin en quarts de finale pour s’inviter dans le carré d’as de la classe AA-Élites.

• À lire aussi: Le but d’Alain Côté était bon!

• À lire aussi: Tournoi international pee-wee: le beau parcours des petits Nordiques se poursuit

La formation dirigée par Keven Lemelin a vaincu leurs rivaux de la région de Québec par la marque de 2-1. Nicolas Gagnon et Hubert Larose ont marqué pour les vainqueurs tandis qu’Eliot Marcoux a assuré la réplique pour le Cyclone. La victoire est quant à elle allée au dossier du gardien Charles-Antoine Bolduc.

Le petits Nordiques feront maintenant face à tout un test ce soir, 18h, en demi-finale alors qu’ils affronteront les Stars de Syracuse.

Ces derniers comptent probablement sur les deux joueurs les plus dangereux offensivement de la classe AA-Élites en Matthew Judge (un but et neuf passes en quatre matchs) et Cooper Dennis (huit buts et une passe en quatre parties).

Samedi matin, ils ont vaincu les Cataractes de Shawinigan au compte de 7-4.