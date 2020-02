Lettre ouverte d'un citoyen: La tour de Cap-Rouge!

J’étais un heureux invité de la rencontre d’information des administrateurs du club de golf de Cap-Rouge qui s’est tenue le 18 février dernier.

Je vous avoue sincèrement que cette rencontre m’a largement déçu. En effet, j’ai constaté une équipe de gestion dépassée par la tendance lourde de son marché et une absence évidente de vision en ce qui concerne leurs principales activités, à savoir la gestion d’un terrain de golf...

Après avoir séché mes larmes devant leurs piètres résultats financiers, j’ai écouté leur vision de la terre promise. Comme un éclair de génie ayant frappé Léonard de Vinci, la solution est apparue pour éponger les lacunes administratives du passé: construire une immense tour de 15 étages pour loger de riches retraités en quête d’un «tout inclus» et abriter un club-house dont plus personne ne pourra se passer.

Wow! En effet, là on est dans le coup et dans les tendances du marché immobilier. Le hic, c’est que vous gérez un golf cher, administrateurs, et qu’un nouveau club-house n’est pas un plan de relance, surtout lorsqu’on charge environ 4000$ par année pour frapper une petite balle blanche. D’autant plus qu’il ne vous reste que 425 membres, dont 80% ont plus de 61 ans.

Par ailleurs, amis golfeurs, si vous avez les moyens de payer votre abonnement au club de Cap-Rouge, l’ajout de quelques kilomètres pour jouer un peu plus loin ne changera pas grand-chose à votre plaisir du samedi matin. Au fait, vous ferez probablement des économies pour votre nouveau fer 3.

En résumé, nous, voisins, devons accepter qu’une entreprise (de loisir) dépassée par son marché visant une clientèle décroissante et indifférente aux préoccupations d’urbanisme soit sauvée par nos élus en modifiant drastiquement le zonage du quartier, et ce, au détriment de la qualité de vie des citoyens concernés.

Devant cette situation, je demande à nos élus de ne pas faire la même erreur que les gestionnaires du golf de Cap-Rouge. L’aménagement de ce secteur doit être soutenu par une vision à long terme en considérant que les besoins démographiques engendrés par la conjoncture actuelle est appelée à évoluer, les zones de densification doivent se créer en considérant l’accès au transport en commun et l’accès à des services de proximité et surtout en respectant tous les payeurs de taxes et non seulement en écoutant les pleures du petit dernier qui a dépensé ses sous et qui ne peut pas se payer sa crème glacée à trois boules.

Finalement, je demande à mes représentants municipaux de faire preuve de vision, de transparence et d’écoute envers ses citoyens.