LNH: les moins de 25 ans dominent...

Tous âgés de moins de 25 ans, Leon Draisaitl, David Pastrnak, Nathan MacKinnon et Connor McDavid dominent la colonne des pointeurs de la Ligue nationale de hockey alors qu’il ne reste que le quart de la saison 2019-2020 à disputer. Jamais dans l’histoire de la LNH les quatre meilleurs pointeurs n’ont été aussi jeunes pour conclure une saison.

Si McDavid devrait bientôt revenir au jeu avec les Oilers d'Edmonton, l’attaquant des Rangers de New York Artemi Panarin, 28 ans, demeure en bonne position pour jouer les trouble-fête.

Panarin avait 81 points, soit le même total que McDavid, avant le match prévu entre les Rangers et les Sharks de San Jose, samedi soir. Draisaitl (Edmonton), Pastrnak (Boston) et MacKinnon (Colorado) ont récolté respectivement 97, 84 et 84 points - avant les matchs du jour.

À titre comparatif, lors de la saison 2018-2019, les quatre meilleurs pointeurs avaient été Nikita Kucherov, McDavid, Patrick Kane et Draisaitl. Du lot, le plus récent récipiendaire du trophée Art-Ross, soit Kucherov, a célébré ses 26 ans en juin dernier, tandis que Kane, lui, se retrouve dans la trentaine.

En date de samedi matin, 2058 buts avaient été marqués par des joueurs de 24 ans ou moins, cette saison, dans la Ligue nationale de hockey. Cela incluait les 43 de Pastrnak et les 43 d’Auston Matthews, qui partagent le sommet de la ligue à ce chapitre.