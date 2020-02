10 ans depuis les Jeux olympiques de Vancouver: partout dans les rues

Preuve de l'aspect grandiose du moment, tous les amateurs de hockey se souviennent de l'endroit où ils étaient lorsque le dernier tir de Sidney Crosby a traversé la ligne rouge derrière Ryan Miller. D'un bout à l'autre du pays, des hordes de partisans sont descendues dans les rues pour festoyer.

Coupés du reste du monde pour éviter les distractions et garder le niveau de concentration le plus élevé possible, les joueurs de l’équipe canadienne ont compris l’ampleur de leur exploit une fois de retour au vestiaire, médaille d’or au cou.

« À la télé, on pouvait voir les célébrations dans tout le pays. À Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montréal, Québec, tout le monde célébrait dans les rues, s’est souvenu Rick Nash. À ce moment, on a réalisé encore plus à quel point on avait accompli quelque chose de spécial pour notre pays. Et pour le hockey. »

Puisque le tournoi olympique se déroulait en plein cœur de la saison régulière de la LNH, les célébrations ont été de courtes durées pour les joueurs.

« Je pense que Sidney est allé se coucher immédiatement après le match », a lancé Shea Weber, sourire en coin.

Il faut dire que la plupart partaient, dès le lendemain, rejoindre leurs coéquipiers respectifs. Ce fut le cas d’Eric Staal qui, avec les Hurricanes, visitait les Maple Leafs, deux jours après la conquête de la médaille d’or. Dans la Ville Reine, un événement inattendu lui a permis de constater l’euphorie qui se dégageait à la suite de ce titre olympique.

« Avant le match, lorsqu’ils ont annoncé la formation partante, j’ai eu droit à une salve d’applaudissements. Les spectateurs étaient debout et très bruyants. C’est le genre de chose qui n’arrive jamais à Toronto pour un joueur de l’équipe adverse. Ça voulait dire beaucoup pour moi. C’était très apprécié », a-t-il raconté.

Comme un voyage d’affaires

Quatre ans plus tard, le Canada allait de nouveau démontrer sa suprématie sur la scène internationale du hockey. Aux Jeux olympiques de Sotchi, en territoire russe et ennemi, il allait défendre son titre avec succès. Pourtant, cette conquête est pratiquement sombrée dans l’oubli.

Il faut dire que le Canada avait remporté ce tournoi pratiquement les doigts dans le nez. Mike Babcock avait tellement bien rodé sa machine que les représentants de l’unifolié n’avaient accordé que trois buts durant toute la compétition.

« Il n’y avait rien de comparable. À Sotchi, c’était comme un voyage d’affaires. Tu te pointes pour travailler, tu gagnes la médaille d’or et tu retournes à la maison, a lancé Rick Nash. À Vancouver, on avait vécu de l’adversité. »

L’analogie du voyage d’affaires n’est pas dénuée de sens. Contrairement à ce qu’ils avaient vécu à Vancouver, les joueurs du Canada avaient démontré très peu d’émotions durant le tournoi de Sotchi. Même la conquête, lors d’une victoire de 3 à 0 contre la Finlande, n’avait pas soulevé les passions.

« Ça n’avait rien à voir avec 2010, où on avait gagné à la maison, en prolongation. En 2014, je pense qu’on n’a même pas lancé nos gants dans les airs quand nous avons gagné », a comparé Drew Doughty, approché à ce sujet par l’auteur de ces lignes plus tôt cette saison. « C’était bizarre. Comme à la Coupe du monde, d’ailleurs. »

Rien ne vaut la coupe Stanley

Âgé d’à peine 20 ans à Vancouver, Doughty n’avait qu’une saison complète dans la LNH derrière la cravate. De grands moments l’attendaient dans le circuit Bettman. Mais pour l’heure, il était au sommet du monde.

« À ce moment, c’était le plus beau moment de ma carrière. Par la suite, j’ai gagné deux coupes Stanley [avec les Kings, en 2012 et 2014]. Il n’y a rien pour égaler ça. Tu vas à la guerre pour gagner ce trophée. La médaille d’or, c’est un effort de deux semaines. »

Coéquipier de Doughty chez les Kings depuis la saison 2008-2009, Dustin Brown était dans le camp ennemi lors de cette finale des Jeux olympiques de 2010.

« C’est probablement différent chez beaucoup d’Européens pour qui les Jeux olympiques sont le summum mais, pour moi, ç’aurait été une bien plus grosse déception de perdre une finale de la Coupe Stanley. J’ai grandi en regardant la LNH et en rêvant à ce trophée », a-t-il indiqué.

Ce qui n’empêche pas la majorité des joueurs de presser Gary Bettman de les laisser participer aux Olympiques.

« C’était assurément un grand moment pour le Canada. Pendant la cérémonie des médailles, je regardais dans la foule et je voyais des hommes pleurer. »

– Patrick Kane

« C’était une médaille d’or remportée à la maison, au Canada. J’étais fier des gars. Nous avions donné de la joie à un pays entier. »

– Marc-André Fleury

De l’euphorie à l’agonie

Dans le camp des États-Unis, ce fut évidemment la désolation. Le but égalisateur de Zach Parisé, inscrit avec seulement 25 secondes à faire à la troisième période, ayant ravivé les espoirs, l’agonie de la défaite fut encore plus accablante.

« Dix ans plus tard, ça fait moins mal, mais ça a été un revers difficile à accepter. Nous étions à un seul but de gagner la médaille d’or, a indiqué Patrick Kane. C’était un jeu habile de [Sidney] Crosby. »

Quelques mois plus tard, l’attaquant des Blackhawks de Chicago allait avoir l’occasion de se reprendre en inscrivant le but gagnant, en prolongation, de la finale de la Coupe Stanley, face aux Flyers de Philadelphie.

« J’aime penser que j’ai obtenu ma revanche. J’avais marqué d’un angle et d’un endroit similaire, en battant Michael Leighton entre les jambières », a soutenu Kane à l’auteur de ces lignes.

Cependant, tous n’ont pas eu la même chance. David Backes a mis près de 10 ans avant de passer à un cheveu de remporter un titre d’envergure. Le printemps dernier, dans l’uniforme des Bruins, il s’est incliné dans le septième et ultime match de la finale de la Coupe Stanley aux mains des Blues. Encore une fois donc, l’issue de la compétition fut brutale.

« La défaite en sept matchs face aux Blues et ce revers contre le Canada sont deux revers crève-cœur. Aux Olympiques, nous sommes passés à un seul but d’être champions et nous avons toujours considéré que nous avions obtenu les meilleures chances en prolongation avant qu’un gars nommé Crosby ne marque », a estimé l’Américain de 35 ans.

Fantastique Ryan Miller

À l’instar de Noël Picard, qui a fait sauter les patins de Bobby Orr, lors de son fameux but en finale de la Coupe Stanley de 1970, ou de Gilles Gilbert, qui s’est écroulé, déjoué par Guy Lafleur en 1979, l’histoire associera à tout jamais Ryan Miller à Sidney Crosby.

Celui qui occupe aujourd’hui le poste d’auxiliaire à John Gibson chez les Ducks d’Anaheim a refusé les demandes d’entrevue du Journal. Toutefois, Ryan Getzlaf, adversaire du moment, devenu coéquipier au sein de la formation californienne, n’a pas hésité à saluer son travail.

« Ryan a de quoi être fier de son parcours. Il avait connu un tournoi incroyable et avait joué une très bonne finale », a-t-il assuré. Des propos rejoignant ceux de Backes.

« Ryan avait été fantastique », a mentionné l’attaquant.

Et comment ! Tout au long de la compétition, Miller avait maintenu une moyenne de buts accordés de 1,35 et un taux d’efficacité de ,946. Des statistiques qui lui avaient valu le titre de joueur le plus utile du tournoi, de meilleur gardien du tournoi ainsi qu’une place sur l’équipe d’étoiles.

– Avec la collaboration de Jean-François Chaumont