Prouesse et acrobatie

Avis aux intéressés(es) le Centre des congrès accueille aujourd’hui le Championnat québécois de cheerleading, de la Canadian Cheer Evolution. De jeunes athlètes représentant plusieurs écoles et clubs du Québec et de la ville de Québec rivaliseront entre elles lors de cette importante étape de qualification, alors que les meilleures équipes seront invitées à participer au championnat national.

La FADOQ au Pentathlon

Encore cette année, l’équipe FADOQ + sera des épreuves « longue distance » Équipe Eye AM, au Pentathlon des neiges 2020 qui se tient à compter d’aujourd’hui (jusqu’au 1er mars) sur les Plaines. L’épreuve longue distance se tiendra le dimanche 1er mars dès 12 h 30. Pour connaître l’horaire des compétitions : pentathlondesneiges.com/fr/programmation . Voici les membres de l’équipe, de gauche à droite : Pierre Gendron (vélo) de Québec, 71 ans ; Léon Simard (raquette) de Québec, 69 ans ; Réjean Fournier (ski) de Québec, 73 ans ; Claude Désy (patin) de Québec, 70 ans, et Jean-Claude St-Pierre (course à pied) de Québec, 71 ans.

Un grand communicateur

J’ai été peiné cette semaine d’apprendre le décès de Jean Dumas (photo), 82 ans, survenu le 2 février dernier. Jean Dumas a œuvré principalement dans le monde de la radio et de la télévision, notamment à CJBR Rimouski en début de carrière, à Québec par la suite pour Radio-Canada, à CFCM Québec à titre de chef d’antenne pendant plus d’une décennie, en plus d’avoir dirigé à Québec la station CJMF, dont il était l’un des copropriétaires. À sa demande, l’inhumation se tiendra dans la plus stricte intimité au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.

Encan du Patro Roc-Amadour

Le 15e Encan sportif et culturel du Patro Roc-Amadour se tiendra le jeudi 26 mars, dès 18 h, sous la coprésidence d’honneur d’Alain Sauvé (photo de gauche), directeur général de la Caisse Desjardins de Limoilou, et Dan Pou (à droite), animateur au FM 93. Tous les profits de l’encan permettront de financer des programmes pour les jeunes de 5 à 17 ans qui fréquentent le Patro, notamment les camps sportifs et culturels au cours de l’été et le programme Étu-Actif (aide aux devoirs) à l’automne et à l’hiver, sans compter plusieurs autres activités jeunesse. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire à l’encan interactif en ligne en textant le mot « patro » au numéro 438‐600‐2815. À noter que les prix seront mis en ligne à compter du 16 mars 2020.

Les Communicateurs de Québec

Le club Les Communicateurs de Québec s’est illustré récemment à l’occasion d’un concours réunissant des représentants de clubs Toastmasters de la Haute-Ville de Québec. Martine Boulet a remporté le 1er prix du concours de discours international français, alors que ses collègues Léonce Boudreau et Marc-Antoine Fafard ont reçu respectivement les 1er et 3e prix au concours d’improvisation. Des compétitions régionales se tiendront en mars. Sur la photo, Léonce Boudreau, Martine Boulet et Marc-Antoine Fafard.

Anniversaires

Drew Barrymore (photo), actrice américaine, 45 ans... Nicolas Deslauriers, attaquant des Ducks d’Anaheim, 29 ans... Philippe Couturier, propriétaire du Mirage, restaurant et motels de La Malbaie, 63 ans... James Blunt, chanteur anglais, 46 ans... Pierre Gendron, comédien québécois, 57 ans... Pat LaFontaine, ancienne vedette des Islanders de NY et des Sabres de Buffalo de la LNH, 55 ans... Vijay Singh, golfeur professionnel sur le circuit des Champions, 57 ans...

Disparus

Le 22 février 2019. Morgan Woodward (photo), 93 ans, acteur américain surtout connu pour son rôle de Marvin Punk Anderson dans le feuilleton télévisé Dallas... 2018. Claude Wauthier, 94 ans, ancien rédacteur en chef de l’AFP, spécialiste reconnu de l’Afrique... 2017. Frank Delaney, 74 ans, journaliste et écrivain irlandais... 2015. Pasquale Carminucci, 77 ans, gymnaste italien, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d’été de 1960... 2013. Me Jean Côté, 81 ans, avocat chez Cain Lamarre Casgrain Wells... 2013. Philippe Tisseyre, 54 ans, pianiste, frère de l’animateur Charles Tisseyre... 2012. Daniel Vaillancourt, 48 ans, osmologue (Atelier Chaman) de Québec... 2010. Jean-Roch Simard, 78 ans, le père de sept enfants, dont René, Nathalie et Régis... 1987. Andy Warhol, 62 ans, peintre et cinéaste américain... 1981. Ti-Blanc Richard, 60 ans, violoneux... 1973. Jean-Jacques Bertrand, 56 ans, ancien premier ministre du Québec (1968 à 1970)... 1960. Paul-Émile Borduas, 54 ans, peintre québécois.