«Un vent de liberté» d'Agnès Ruiz: quitter le sud de la France

De retour dans le sud de la France après avoir vécu plusieurs années à Montréal, pour des raisons familiales, la romancière Agnès Ruiz s’est replongée dans l’histoire de la région de son mari pour créer son nouveau roman, Un vent de liberté. Son héroïne, Amandine, est une femme forte qui n’hésite pas à s’exiler dans l’espoir d’une vie meilleure.

À travers le personnage d’Amandine, son histoire parle de l’exil des gens des campagnes françaises vers les grandes villes, dont Paris, au milieu du 19e siècle.

«Un vent de liberté est né quand on est revenus en France – on a vécu au Canada pendant longtemps. Mon mari vient du sud et moi, je suis de Normandie. Quand je suis arrivée, il était question de la réintroduction des ours dans les Pyrénées. Et je me suis dit : tiens, c’est intéressant!» commente-t-elle.

Là-bas, la présence des ours n’a pas fait que des heureux. «Il y a des bergers qui étaient mécontents», note Agnès. N’empêche que cela lui a donné l’idée de créer une histoire. «Quand Amandine se fait attaquer par un ours... ça vient de là.»

Comme elle n’est pas du sud, Agnès a dû faire un bon travail de recherche pour se replonger dans les faits et les mœurs de l’époque. «Mon mari est de la région : je me suis informée auprès des gens de sa famille, auprès des Catalans du coin. J’ai fait beaucoup de recherches – c’est l’avantage d’internet.»

Photo courtoisie

Une femme forte

Amandine, son héroïne, est obligée de partir. Elle se joint à un groupe de gitans, en direction de Paris, la grande ville.

«Je voulais me lâcher un peu. J’avais besoin de me laisser aller. Je voulais lui faire vivre des aventures. C’est une femme forte, qui a du caractère et qui est capable de se débrouiller dans la vie, peu importe les adversités qu’elle va rencontrer.»

Agnès a quelques traits communs avec Amandine. «D’une certaine manière, oui, parce que c’est quelqu’un de positif, qui rebondit, même si parfois elle touche le fond. Ça me ressemble, ça oui!»

L’exil est un thème qu’elle connaît, même si ce fut un choix de quitter la France pour s’installer au Canada, et de revenir. «On sait ce que ça veut dire, de partir de chez soi. Amandine traverse toute la France pour aller jusqu’en Normandie, alors qu’à l’origine, elle devait aller à Paris.»

Une vie pas facile

À cette époque, la vie quotidienne n’était pas facile dans le sud de la France. «La Révolution française n’a rien réglé du tout, en fait.»

Et Agnès Ruiz fait un très beau portrait de la vie des gitans, des nomades pauvres, mais libres, qui campaient en bordure des villes.